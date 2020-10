Stand: 23.10.2020 06:31 Uhr A14: Lkw ausgebrannt - hoher Schaden

Auf der A14 in Richtung Wismar ist am frühen Morgen ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte das Feuer und fuhr von der Autobahn ab in Richtung Parkplatz Plater Berg. Schon auf der Abfahrt musste der das Fahrzeug stehen lassen und aussteigen. Kurze Zeit später brannte der Lkw in voller Ausdehnung. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz. Das Feuer ist gelöscht. Der Parkplatz wird mindestens für noch das kommende Wochenende gesperrt sein. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf rund 150.000 Euro. | 23.10.2020 06:30