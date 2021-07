83. Warnemünder Woche: Konzerte und Wettbewerbe am Wochenende Stand: 09.07.2021 10:57 Uhr Die 83. Warnemünder Woche läuft noch bis zum 11. Juli. Wie üblich wird auch in diesem Jahr viel gesegelt. Das Landprogramm ist Corona-bedingt deutlich abgespeckt.

Durchgehend leichter Wind hat in diesem Jahr die Langstreckenregatta "Rund Bornholm" geprägt. "Es war ein hartes Rennen, aber es hat sich gelohnt, immer konsequent die Segel zu wechseln - auch wenn das nachts nicht so angenehm ist", sagte Linus Döpp am Donnerstag nach der Siegerehrung. Er ist Crewmitglied der Sieger-Yacht "Halbtrocken 4.5" von Michael Berghorn aus Kiel. Bei der Hochseeregatta geht es zur östlichsten Insel Dänemarks und zurück nach Warnemünde. Am Montagmittag waren 35 Segelboote auf die rund 500 Kilometer lange Strecke gestartet.

Contender EM, First 18, Laser Europa Cup und Meisterschaft der Piraten

Bei der Europameisterschaft der Contender führt aktuell der Däne Jesper Armbrust. In der Bootsklasse "First 18" liegen drei Crews aus Slowenien und eine Besatzung aus Österreich vorne. Der aktuell beste deutsche Teilnehmer ist Steuermann Wolfgang Gutacker aus Rostock. Gestartet sind außerdem der "Laser Europa Cup" mit 171 Seglern aus 11 Ländern und die internationale Deutsche Meisterschaft der Piraten. Insgesamt segeln im Rahmen der Warnemünder Woche rund 500 Boote in den verschiedenen Klassen.

Mehrere Konzerte am Wochenende

Im Warnemünder Kurhausgarten gibt es von Freitag bis zum Abschluss am Sonntag ein vielfältiges Konzertprogramm. Den Anfang macht am Freitagnachmittag die Rostocker Band "Jackbeat" mit Musik aus den 60er-Jahren. Am Freitag prägt ein Shanty-Nachmittag das Programm und am Sonntagnachmittag lassen die Veranstalter das Segelfest mit einem "Warnemünder Nachmittag" gemeinsam ausklingen.

Eingeschränktes Landprogramm - Veranstalter dennoch zufrieden

Zur Halbzeit der Warnemünder Woche haben sich die Veranstalter mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden gezeigt. An Land und auf dem Wasser laufe alles rund, sagte Sprecher Nikolas Woeckner. Von den Besuchern seien wegen des ausgedünnten Programms keine Beschwerden gekommen: "Im Gegenteil - die meisten Leute sind zufrieden, dass überhaupt etwas läuft." Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnten traditionelle Programmpunkte wie der Eröffnungsumzug "Niege Ümgang" und der Trachtenumzug nicht stattfinden.

