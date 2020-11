75.000 Euro erbeutet: Polizei fahndet nach Internetbetrüger Stand: 10.11.2020 05:45 Uhr Die Polizei sucht nach einem Mann aus dem Raum Hamburg, der 2019 zusammen mit einem Komplizen in Mecklenburg durch groß angelegten Betrug etwa 75.000 Euro erbeutet haben soll.

Mit falschen Namen, falschen Pässen und einem Fake-Shop im Internet sollen zwei Männer aus dem Raum Hamburg Ende vergangenen Jahres in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim in großem Stil betrogen haben. In mindestens 250 Fälle sollen sie ihre Opfer um insgesamt rund 75.000 Euro gebracht haben. Das teilte das Polizeipräsidium Rostock am Montag mit.

Masche lief über Fake-Shop im Internet

Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Fälle gibt, die bisher nicht angezeigt wurden. Sie bitten mutmaßliche Opfer, sich zu melden. Die beiden Männer sollen im Internet technische Geräte wie Smartphones, Speicherkarten oder Saugroboter angeboten haben. Nach der Bezahlung seien die Waren jedoch nie geliefert worden.

Ein Verdächtiger bereits gefasst

Mit gefälschten Pässen sollen die Männer zudem Bankkonten eröffnet und Gold gekauft haben. Im Zusammenhang mit einer Goldauslieferung sei im Januar 2020 einer der beiden mutmaßlichen Betrüger, ein 35-jähriger Hamburger, vorläufig festgenommen worden. Nach seinem mutmaßlichen Komplizen fahndet die Polizei. Hinweise nimmt jede Dienststelle sowie die Internetwache der Polizei MV entgegen.

