70.000 Fusion-Festival: Verkehrsbehinderungen um Lärz erwartet Stand: 28.06.2023 07:18 Uhr Die Fusion startet: Ab heute reisen 70.000 Festivalgäste für die kommenden fünf Tage an die Mecklenburgische Seenplatte. Polizei und Veranstalter warnen: Auf den Straßen und in Bahnen wird es eng.

An den Zufahrten nach Lärz bei Röbel, wo die Fusion stattfindet, wird die Polizei wieder zahlreiche Festivalgäste, die mit dem Auto anreisen, kontrollieren. Die Kontrollpunkte sollen an der B198 von der A19 kommend und auf der B96 aus Richtung Oranienburg installiert werden. In diesem Zusammenhang wies die Polizei bereits auf mögliche Verkehrsbehinderungen hin.

Auch volle Bahnen erwartet

In diesem Jahr wollen viele Festivalgäste das Deutschlandticket zur Anreise nutzen. Daher geht der Veranstalter "Kulturkosmos e.V." von vollen Zügen auf den Strecken rund um Lärz aus. Besucher kommen aber auch mit Bussen, beispielsweise aus Hamburg, Berlin, Nürnberg, München oder Zürich - ein Angebot, das nach Angaben der Veranstalter zunehmend genutzt wird. Offiziell wird das Festival am Donnerstag eröffnet. Bis dahin werden nur die kleineren Bühnen bespielt.

Umfangreiches Festival-Programm

Auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz an der Müritz gibt es im Rahmen des Festivals wieder an die 1.000 Künstler und jede Menge Musik verschiedener Genres zu erleben. So soll es neben zahlreichen Bands und DJs auch artistische Vorführungen, ein Theaterprogramm, Walkacts (Theater/Spiele unter Einbezug des Publikums), Tanz-Performances, Lichtershows und Workshops aller Art geben.

