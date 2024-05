Nach Training vermisst: Zoo Stralsund sucht Showadler "Milow" Stand: 14.05.2024 16:26 Uhr Der Zoo in Stralsund vermisst seinen Steppenadler "Milow". Das Tier war am Montag nach seinem Training vom Wind aus seiner gewohnten Umgebung abgetrieben worden.

Der Steppenadler "Milow" ist Teil einer Tiershow im Zoo Stralsund. Seit gut einem Jahr trainiert Tierpflegerin Julia Ziencke mit ihrem Adler. Und nun das: Offenbar bekam "Milow" beim Traning am Montag ordentlich Wind unter seine Flügel und ist aus seinem angestammten Revier abgetrieben worden. Wie der Zoo mitteilte, ist der Raubvogel eher flugträge - er sitzt also lieber und beobachtet im Gegensatz zu einer Möwe, die ständig in der Luft ist.

"Milow" ist gut als Showvogel zu erkennen

"Milow" ist ein Steppenadler, etwas größer als ein Mäusebussard und überwiegend braun. Sein Körper ist demnach bis zu 74 Zentimeter lang und hat eine Flügelspannweite von bis zu 190 Zentimeter. Als Showvogel ist er gut an dem an seinen Füßen befestigten Lederriemen zu erkennen. Wer den Vogel gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, möge sich beim Zoo Stralsund melden.

Raubvogel jagt vor allem in der Steppe

Der Steppenadler kommt von Rumänien über die Aralsteppe bis in die Mongolei vor. Er ist in Steppen sowie offenen, mit Gebüsch bewachsenen Ebenen zu Hause. Wegen dieses Lebensraumes brütet der Raubvogel nicht auf Bäumen - seinen Horst findet man auf dem Boden. Er frisst hauptsächlich kleine Säugetiere, vor allem Ziesel, aber auch andere Nager, Eidechsen und totes Wild.

