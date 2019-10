Stand: 23.10.2019 05:00 Uhr

30. Jahrestag der ersten Schweriner Montagsdemo

Mit einer Festveranstaltung im Schweriner Dom wird am Abend der ersten Montagsdemonstration in der Stadt vor 30 Jahren gedacht. Festredner ist der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Er war seinerzeit als Pfarrer in Rostock an den Demonstrationen beteiligt.

Der 23. Oktober 1989 in Schwerin Nordmagazin - 10.05.2014 19:30 Uhr In Schwerin gab es am 23. Oktober 1989 ein in vielerlei Hinsicht denkwürdige Demonstration. Zeitzeuge Gottreich Albrecht erinnert sich.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zehntausende mit Kerzen und Transparenten

Als das Neue Forum am 23. Oktober 1989 zur ersten Montagsdemo in Schwerin aufrief, kamen mehr als 40.000 Menschen auf den Alten Garten, um ihren Forderungen nach politischen Veränderungen Nachdruck zu verleihen. Mit Kerzen und Transparenten setzten sie damals ein Zeichen für Demokratie und Freiheit und wurden so Teil einer DDR-weiten Bewegung, die das SED-Regime schließlich zum Sturz brachte.

Festveranstaltung im Dom, anschließend Umzug

Auch heute bleibe es wichtig, Zeichen für Demokratie und Freiheit zu setzen, so die Landesbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher. Ein wichtiges Anliegen auch für die Initiatoren der Veranstaltung: Stefanie Behrendt vom damaligen Neuen Forum, die Stadt Schwerin, das Mecklenburgische Staatstheater und die Landeszentrale für Politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Die Festveranstaltung im Dom beginnt um 18 Uhr. Im Anschluss ist ein Umzug mit Kerzen zum Markt geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.10.2019 | 07:00 Uhr