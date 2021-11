2G-Plus-Regel in MV: Dehoga spricht von "Katastrophe" Stand: 24.11.2021 11:44 Uhr Die Einführung der verschärften Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern mit 2G-Plus stößt in der Wirtschaft auf scharfe Kritik. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Lars Schwarz, spricht im NDR von einer "Katastrophe". Er sieht Geimpfte massiv im Nachteil.

Aufgrund der neuen Corona-Regeln kommen Genesene und Geimpfte von Donnerstag an (25. November) nur noch in Cafés, Restaurants, Kinos, Theater, Schwimmbäder, Hotels oder Ferienwohnungen, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Diese Maßnahme - die sogenannte 2G-Plus-Regel bestrafe diejenigen, die sich an die Regeln gehalten hätten, so Dehoga-Chef Schwarz.

Dehoga spricht von Lockdown durch die Hintertür

"Wenn man meint, das Gastgewerbe zu nehmen und damit Druck auf die Ungeimpften auszuüben und eigentlich diejenigen bestraft, die sich die ganze Zeit an die Regeln gehalten haben - die geimpft sind, die sich an Abstände halten und auch sonst sehr vorsichtig sind - dass das jetzt die Leidtragenden sind, weil sie mit ihrem Impfausweis nicht mehr in die Gastronomie gehen können, das ist deutlich über das Ziel hinausgeschossen", sagte Schwarz NDR 1 Radio MV. 2G-Plus sei ein Lockdown durch die Hintertür und treffe die Branche in der umsatzschwachen Jahreszeit schwer. Die Maßnahme sei völlig überzogen. Sie bringe am Ende auch nichts, weil sie nicht die vierte Welle brechen werde, so Schwarz weiter. Der Dehoga-Chef kritisierte zudem, dass es nicht genügend Testzentren gebe.

Unternehmerverband: Politik drückt sich um Impfpflicht

Der Chef des Unternehmerverbandes VUMV, Sven Müller, fürchtet einen massiven Umsatzeinbruch. Viele Resturant- und Hotel-Betreiber wüssten nicht, wie es weitergehen solle. Die Politik drücke sich vor einer wichtigen Maßnahme - und das sei die allgemeine Impfpflicht zu Jahresbeginn. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich trotz Anfrage bisher noch nicht zu der Kritik geäußert.

Regierung verweist auf verschärfte Corona-Lage

Die Landesregierung hat die schärferen Maßnahmen mit steigenden Infektionszahlen und der drohenden Überlastung der Krankenhäuser begründet. Vor allem Ungeimpfte müssen auf Vieles verzichten: Für sie bleibt der Zugang zu Weihnachtsmärkten, Restaurants und Hotels generell verboten.

