14,5 Millionen-Euro-Projekt: Neue Regionale Schule für Löcknitz Stand: 01.09.2023 04:53 Uhr Löcknitz bekommt eine neue Regionale Schule. Nach dem Abriss des alten Flachbaus haben am Donnerstag die Arbeiten für den zweigeschossigen Neubau begonnen. Bund und Land übernehmen den Großteil der Kosten.

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für die neue Regionale Schule in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald). Es ist das mit Abstand größte Projekt, das die Gemeinde seit Jahren anpackt, so Bürgermeister Detlef Ebert. Für die neue Regionale Schule wurde der alte, aus den 1960er-Jahren stammende Flachbau in den letzten Wochen abgerissen.

Bund und Land unterstützen finanziell

Rund 14,5 Millionen Euro kostet der zweigeschossige Neubau. Bund und Land unterstützen das Vorhaben, die Gemeinde selbst muss nur vier Millionen Euro aufbringen. Neben Klassenräumen soll es in der künftigen Inklusionsschule unter anderem auch eine Küche und Projekträume geben. Wenn alles klappt, soll der Bau im September kommenden Jahres bezugsfertig sein. Bis dahin werden die 320 Schülerinnen und Schüler in der alten Grundschule, die sich ebenfalls auf dem Schulgelände in der Straße am See befindet, unterrichtet.

