Schulstart für 165.000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 28.08.2023 06:02 Uhr Nach sechs Wochen Sommerferien startet Mecklenburg-Vorpommern heute in das neue Schuljahr. Knapp 165. 000 Schülerinnen und Schüler werden an den Schulen erwartet.

Für knapp 165.000 Schülerinnen und Schüler geht es ab heute wieder in die Schule. Für die 15.000 Erstklässler sogar zum ersten Mal. Viele Schulen organisieren für die Schulanfänger Willkommenswochen ohne strengen Stundenplan. Sie nehmen sich Zeit, ihren Schulanfängern alles zu zeigen und zu erklären. Die Lehrer müssen zeitgleich schauen, was die Kinder für das Lernen mitbringen. Das ist sehr verschieden, so erlebt das Jörg Borchert, Schulleiter an der Grundschule Süd in Neubrandenburg.

„Bei uns kommen die Kinder aus 35 Kitas, die sind nicht alle gleich. Also am Ende der ersten Woche wird ganz vorsichtig und sacht der Leistungsstand in Mathe ermittelt - in Deutsch Kennenlernbriefe, da müssen sie sich selber vorstellen und wir erfassen die Lernausgangslage mit einem kleinen Heft. Das heißt 'DAS kann ich schon-Heft' und damit geht’s denn los.“ Jörg Borchert, Schulleiter an der Grundschule Süd in Neubrandenburg

800 ausgeschriebe Stellen

Bildungsministerin Oldenburg will am Dienstag bekanntgeben, wie viele Lehrkräfte neu eingestellt wurden und wie viele davon tatsächlich ausgebildete Lehrer sind. Das Land hatte viele Stellen schon im Februar veröffentlicht, bis April wurden rund 800 ausgeschrieben. Ob alle besetzt werden konnten, wird am Dienstag bekannt.

Einschulungsfeiern für fast 150.000 Schüler

Zum neuen Schuljahr wurden 14.900 Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern eingeschult - rund hundert mehr als im vergangenen Jahr. Erstmals konnten die Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern wählen, ob sie zum Ende der Sommerferien einschulen oder am Ende der ersten Schulwoche. 13 Schulen nutzen das und feiern die Einschulung ihrer Erstklässler erst am kommenden Freitag oder Sonnabend.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 28.08.2023 | 06:00 Uhr