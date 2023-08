Schulanfang in MV: Unterrichtsmaterial wird immer teurer Stand: 23.08.2023 16:39 Uhr Die Sommerferien sind fast vorbei. In der kommenden Woche geht in Mecklenburg-Vorpommern die Schule wieder los. Zum Start gibt es von den Schulen lange Material-Listen. Doch Hefte, Stifte und Zeichenblöcke sind teurer geworden.

Die Materialliste einer Schweriner Grundschule für die erste Klasse hat ein Team des NDR in MV einmal eingekauft. Für 54,30 Euro kaufen die Tester eine Erstausstattung für Schreibmaterialien, dazu kommen Bücher, Sportzeug und Schulranzen. Damit liegen die Kosten für einen Erstklässler zum Schulstart zwischen 200 und 500 Euro. Die Preise für Schulmaterialien sind im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund 15 Prozent gestiegen.

Kunden versuchen nicht alles neu zu kaufen

Warum die Preise für Schulmaterialien gestiegen sind, erklärt Ronny Trubitz, Verkaufsleiter des Fachgeschäfts Glagla Büro- und Schreibwaren in Schwerin: "Das liegt zum Teil an mangelnden Rohstoffen, dass Rohstoffe jetzt teurer geworden sind, dass Märkte eingebrochen sind." Durch die Energiekrise sei etwa Papier und Kunststoff in der Herstellung teurer und aufwendiger geworden.

Christian Niemann, Kunde in einem Schweriner Schreibwarengeschäft, konstatiert, die Anforderungen seien relativ hoch. "Man muss natürlich gucken, ob man immer alles neu kauft. Oder ob man alte Sachen - einen Farbkasten vielleicht - nochmal benutzt." Ansonsten sei viel zu organisieren für die Kinder, so Niemann.

Bürgergeld: Schulmaterial-Budget nicht ausreichend

Das kann es vor allem für Familien mit schmalerem Geldbeutel eng werden. Im Bürgergeld sind etwa 170 Euro im Jahr für Schulmaterial vorgesehen - zu wenig für alle Materialien und Bücher. Auf die Frage nach Lösungen antwortete das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern: "Für die Ausstattung der Kinder mit Schul- und Unterrichtsmaterialien sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich."

Schwerin: Hilfe durch Spendengelder

Unterstützung gibt es aber von nicht-staatlicher Stelle. Zum Beispiel im Haus der Begegnung in Schwerin setzen sich Helfer seit vier Jahren dafür ein, Familien, die wenig Geld haben, zu helfen. Mit Spendengeldern können Bedürftige ihre Kinder für den Schulstart kostenlos ausstatten. Fast 100 Schülern konnte die Initiative mit der Schulmaterialienkammer schon helfen. Bedingung ist, dass die Eltern Sozialleistungen beziehen. Auch für das nächste Jahr hofft die Initiative auf Spendengelder für ihre Schulmaterialkammer.

Materialliste einer Schweriner Schule für Erstklässler Deutsch:

ein Heft - Lineatur 0 (A5 Querformat, mit farbigen Seiten)

zwei Hefte - Lineatur 1 (A5 Hochformat, mit farbigen Seiten)

blaue Umschläge für die Hefte

ein blauer Schnellhefter

durchsichtige Umschläge für alle Arbeitshefte und die Fibel Mathematik:

zwei Hefte - Lineatur 8f (A5 Hochformat)

gelbe Umschläge für die Hefte

ein gelber Schnellhefter

urchsichtige Umschläge für das Arbeitsheft und das Buch Sachunterricht:

ein grüner Hefter mit einer Klarsichtfolie Zeichnen & Werken:

ein Zeichenblock A3

zwei Zeichenblöcke A4

Farbkasten mit Deckweiß

Pinselset mit Rund- und Flachpinseln (in einem Täschchen)

Lappen, Becher

Schere, farbloser Klebestift (bitte kein Flüssigkleber)

Filzstifte (in separater Federtasche) Religion bzw. Philosophieren mit Kindern:

ein weißer Hefter mit je fünf linierten und weißen Blättern sowie fünf Klarsichtfolien Musik:

ein roter Schnellhefter mit zehn weißen Blättern Sport

Sporttasche

feste Turnschuhe

kurzes und langes Sprortzeug

ggf. Zopfgummis Federtasche

Modell zum Einsortieren mit Einsteckfolie

ein dicker Dreikantbleistift B oder HB

zwei dünne Bleistifte B oder HB

Buntstifte

ein roter und ein grüner Fineliner

Radiergummi und Anspitzer (für dicke und dünne Stifte geeignet)

Lineal mit lesbarem Nullpunkt (nicht biegsam, nicht aus Holz) Sonstiges:

Hausschuhe (für Klassenraum und Schulgebäude)

Postmappe

Hausaufgabenheft

Mitteilungsheft A6 (für Kommunikation Eltern-Schule/Eltern-Hort)

Trinkflasche mit großer Öffnung

Platzdeckchen

Foto in Passbildgröße für Geburtstagskallender

ein verpacktes geschlechtsneutrales Geburtstagsgeschenk im Wert von drei Euro

Wichtig: Bitte alle Teile (auch die Schultasche selbst sowie Teile in Feder- und Sporttasche) in lesbaren Druckbuchstaben beschriften. Wichtig: Bitte alle Teile (auch die Schultasche selbst sowie Teile in Feder- und Sporttasche) in lesbaren Druckbuchstaben beschriften.

