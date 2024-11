Livestream hier ab 14.11.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Die Folgen des Klimawandels zeigen sich weltweit immer deutlicher - zuletzt etwa bei den katastrophalen Überschwemmungen in Spanien. Trotzdem steckt der Klimaschutz in der Krise - international und auch in Deutschland. Wie lässt sich das ändern und was sind wir noch bereit, fürs Klima zu tun? Darüber diskutieren wir bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Moderator Christian Orthbegrüßt als Gäste:

Svenja Schulze

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (SPD)

Carla Reemtsma

Sprecherin bei Fridays for Future

Rico Grimm

Cleantech und Klimajournalist

Miriam Stumpfe

Wissenschaftsredaktion beim Bayerischen Rundfunk

Weitere Informationen Was können Klimakonferenzen überhaupt bewirken? Seit bald 30 Jahren treffen sich auf der UN-Klimakonferenz jedes Jahr fast 200 Staaten. Kann das Klima auf den Treffen überhaupt gerettet werden? extern

In Baku in Aserbaidschan berät die internationale Gemeinschaft derzeit, wie der Klimawandel gebremst werden kann - auf der mittlerweile 29. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29). Auch Deutschland ist hochkarätig vertreten. Dennoch sind die Hoffnungen allgemein eher gering, dass die Konferenz viel bewegt.

Internationaler Klimaschutz geht noch nicht weit genug

Die meisten Länder sind weit davon entfernt, die Ziele des Pariser Klimaschutz-Abkommens zu erreichen. Das alarmiert "Fridays for Future"- Sprecherin Carla Reemtsma. Die Klimaaktivistin warnt in einer Videobotschaft zur COP 29: "Mit den aktuellen klimapolitischen Maßnahmen, die weltweit ergriffen wurden, landen wir in einer Welt, die über drei Grad heißer ist." Nachdem sich die Staaten vergangenes Jahr auf der Klimakonferenz in Dubai darauf geeinigt hätten, aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen, dürfe es jetzt keine neuen fossilen Projekte geben.

Tatsächlich rechnet der EU-Klimadienst Copernicus damit, dass in diesem Jahr das Pariser Klimaziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, erstmals gerissen wird. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) zeigte sich zum Konferenzbeginn dennoch optimistisch, dass das Ziellangfristig noch erreicht werden kann. Sie setzt dabei unter anderem darauf, mehr CO2 durch Moore und Wälder aus der Atmosphäre zu nehmen - und Superreiche stärker zur Kasse zu bitten. Entscheidend sei, jetzt nicht zu resignieren, sagte sie der Funke Mediengruppe.

Deutschland hat bei Erneuerbaren Energien stark zugelegt

Deutschland ist dabei in Sachen Klimaschutz in einigen Bereichen auf einem guten Weg: So stieg etwa der Anteil der erneuerbaren Energien von 46 Prozent im Jahr 2022 auf zuletzt mehr als 60 Prozent im ersten Halbjahrdieses Jahres. Und der Treibhausgasausstoß sinkt hierzulande: Die letzte Prognose des Umweltbundesamtes geht bis 2030 von einem Rückgang von knapp 64 Prozent aus. In anderen Bereichen stagnieren jedoch Projekte, die zu mehr Klimaschutz beitragen können: Der Schienennetzausbau bei der Bahn kommt nur schleppend voran, der Anteil der E-Autos bei Neuzulassungen wächst kaum und unter anderem beim Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt es keine politische Einigkeit.

Weitere Informationen Mehr Hochwasser durch Klimawandel Was die Überschwemmungen in Europa mit dem Klima zu tun haben und wie gut wir darauf vorbereitet sind. mehr

Streit über den richtigen Kurs beim Klimaschutz

Wie stark ist der deutsche Einfluss beim globalen Kampf gegen den Klimawandel und wie viel kann jeder Bürger tun? Darüber ist nicht zuletzt beim sogenannten Heizungsgesetz viel Streit entstanden. Dabei zeigen Umfragen immer wieder, dass vielen Menschen in Deutschland die Klimakrise sorgen bereitet. So unterstützen die meisten auch die Energie- und Verkehrswende, allerdings wünschen sie die Befragten statt Verboten eher Anreize, die klimafreundliches Verhalten fördern. Wichtig ist vielen Menschen zudem, dass der Klimaschutz nicht Wohlstand und Arbeitsplätze gefährdet - und dass die soziale Gerechtigkeit dabei nicht verloren geht

Weltlage stimmt viele pessimistisch - es gibt aber auch Zuversicht

Und angesichts der aktuellen Weltlage, speziell den Entwicklungen in drei der größten Flächenstaaten, haben viele Zweifel an der Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen: Der weltgrößte Treibhausgas-Emittent China vernachlässigt den Klimaschutz nach wie vor, Russland legt den Fokus auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine und in den USA ist mit Donald Trump gerade ein Präsident gewählt worden, unter dem das Land schon einmal aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten ist. Zuversicht lohne sich trotzdem, meint Cleantech-Journalist Rico Grimm : "Trump schadet dem Klimaschutz und sauberen Technologien. Er ist aber nicht deren Ende. Er ist ihr letzter großer Test. Sollten sich Solarkraft, Wind, Speicher, E-Autos etc. weiter mit dieser Geschwindigkeit durchsetzen, sieht auch der letzte Zweifler, dass saubere Technologien mehr sind als politische Lieblingsprojekte."

Was sagen Sie?

Wir fragen diesmal in "Mitreden! Deutschland diskutiert": Rekordemissionen trotz Klimakrise: Wie kommen wir endlich beim Klimaschutz voran? Welche Rolle kann jeder einzelne spielen? Was muss Deutschland in den kommenden Jahren auf den Weg bringen, um bis 2045 treibhausgasneutral zu sein?

Wie wichtig sind internationale Konferenzen wie die in Baku? Müssen wir uns auch auf alternative Szenarien vorbereiten - und wenn ja, wie? Diskutieren Sie mit! Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.