Volkswagen in der Krise - haben deutsche Autos noch eine Zukunft?

Volkswagen in der Krise - haben deutsche Autos noch eine Zukunft?

Livestream hier ab 09.09.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Der VW-Konzern ist ins Straucheln geraten. Nun soll ein drastisches Sparprogramm Europas größtem Autohersteller wieder auf die Beine helfen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Gespräch. Was meinen Sie zu den Plänen? Sagen Sie es uns bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Montag ab 20.15 Uhr.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie ARD Mitreden! hier im Video-Livestream oder im Radio auf BR24, HR Info, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell

oder im auf BR24, HR Info, MDR aktuell, NDR Info, rbb24 Inforadio und SWR Aktuell Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Hilke Janssen

Redakteurin für Wirtschaft und Landespolitik im NDR-Landesfunkhaus Niedersachsen

Christopher Karatsonyi

Betreiber von "Car Maniac", größte Videoplattform für Elektromobilität im deutschsprachigen Raum

Frank Schwope

Autoexperte, Lehrbeauftragter für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands Hannover (FHM)

Die Mitteilung über das Sparprogramm war ein Paukenschlag für deutsche Volkswagen-Standorte und die Beschäftigten sind in großer Sorge: im Stammwerk in Wolfsburg, aber auch in Hannover, Emden, Osnabrück, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Zwickau, Dresden und Chemnitz. Das traditionell gute Verhältnis zwischen den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung ist angeschlagen.

Wie gefährlich wird die VW-Krise für den Standort Deutschland?

Schon geht die Angst um, die VW-Krise könnte auch andere Branchen mitreißen. Alleine in Niedersachsen arbeiten 60 Prozent der Beschäftigten direkt oder indirekt für die Autobranche. 120.000 Menschen in Deutschland sind bei Volkswagen beschäftigt. Die Verflechtungen auch mit deutschen Zulieferbetrieben und darüber mit anderen Autobauern sind eng.

Waren es Managementfehler oder politische Entscheidungen?

Was ist passiert? Wer hat Schuld? Ist die Schieflage durch unternehmerisches Unvermögen verschuldet oder hat die Politik die falschen Weichen gestellt? War die E-Mobilitätsprämie eher Fluch oder Segen? Setzen wir - auch politisch - immer noch zu sehr auf den Verbrenner? Wie geht es eigentlich den anderen großen Marken in Deutschland? Und wie stehen deutsche Autobauer im internationalen Vergleich da? Sind wir chancenlos abgehängt von China?

Weitere Informationen 3 Min Kommentar: VW hat sich zu lange auf Erfolgsverbrennern ausgeruht Volkswagen ist mit dem Versuch eine eigene "Schmiede" im Bereich Elektro-Auto aufzubauen, gescheitert, erklärte Jürgen Webermann auf NDR Info. 3 Min

Würden Sie selbst ein deutsches E-Auto kaufen?

Wie lautet Ihre Meinung zur VW-Krise und zur Lage der deutschen Autobauer? Führt an Werksschließungen kein Weg mehr vorbei? Oder war dieser Schritt ohnehin unvermeidlich und nur eine Frage des Zeitpunkts? Was sind die Ursachen dafür? Welche Rolle spielt die Politik der Bundesregierung?

Alle diese Fragen möchten wir mit Ihnen beleuchten. Und uns interessiert dabei auch Ihre ganz persönliche Sicht: Welches Auto fahren Sie selbst? Sind Sie überzeugter E-Auto-Fan oder setzen Sie lieber auf den Benziner? Soll es noch "Made in Germany" sein oder ist es doch ein eine ausländische Marke - und warum? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, wenn Sie mitreden! Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77