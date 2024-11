Trauer, TikTok und Co - ändert sich unser Umgang mit dem Tod?

Livestream hier ab 21.11.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Am Sonntag ist Totensonntag. An vielen Tagen im November wurde der Verstorbenen gedacht, Kerzen auf Gräber gestellt und vieles mehr. Doch die Trauer hat neue Ausdrucksformen gefunden, die digitale Welt verändert auch hier einiges. Oder ist das nur ein Trend? Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Moderator Christoph Kober begrüßt als Gäste:

Eric Wrede

Autor, Podcaster, Bestatter bei lebensnah

Susanne Noack

Pfarrerin, evangelische Kirchengemeinde in Frankfurt/Oder

Günter Czasny

Stuttgart, Initiator von "Raum für Trauer"

Trauern in Echtzeit nennt es Sarah Lorenz. Die Autorin hat kurz nach dem Tod ihres Vaters diesen Verlust getwittert, hat auf Instagram berichtet und die Antworten haben sie getröstet, denn es war immer jemand da. Diese Erfahrungen beschreibt sie auf dem Portal "Trauer Now". Trauer und Tod finden auch über QR-Codes den Weg in die digitale Welt. Am Grabstein befestigt, gelangt man zu einer Bildergalerie oder die Worte des Gedenkens können online hinterlegt werden. Die letzte Sprachnachricht bleibt einfach im Speicher und tatsächlich gibt es schon die Möglichkeit, in Chatrooms mit den Avataren von Verstorbenen zu reden. Wie auch im Dokumentarfilm "Eternal you". Und trotz der Digitalisierung der Trauer werden Kreuze von Unfallopfern an den Straßenrändern gepflegt, auf anonymen Bestattungsfeldern der Friedhöfe legen Angehörige Blumen dort ab, wo die Urne in die Erde versenkt wurde. Und immer häufiger finden sich auf Friedhöfen Gräber, die liebevoll gepflegt werden.

Trauer nutzt Popkultur

Auf Beerdigungen nehmen wir uns in den Arm, leisten einfach Beistand und hören von Unheilig "So wie du warst" oder "Tears in Heaven" von Eric Clapton. "Trauer nutzt eben auch die Popkultur", sagt die Pfarrerin Susanne Noack und bietet zum Beispiel am Totensonntag einen Schlagergottesdienst an. Der Bestatter Eric Wrede ist als Musikmanager ausgestiegen, um seine Idee von einem anderen Bestattungsinstitut umzusetzen."Wir sollen uns trauen zu trauern", meint er. Günter Czasny setzt sich seit Jahrzehnten für eine andere Friedhofskultur ein: "Wir müssen mit Trauer umgehen, dabei helfen auch konkrete Orte". Und weiter: "Alles, was trauernden Menschen hilft, ist richtig". Verändert die digitale Welt unseren Umgang mit dem Tod? Macht sie es vielleicht leichter, eine kurze Zustimmung zu erhalten, einen Moment der Aufmerksamkeit, wenn der Trauernde es braucht? Ist online trauern einfacher? Tut es gut, eine digitale Gedenkseite aufzurufen? Die letzte Sprachnachricht immer wieder anhören zu können? Könnten sie sich vorstellen, Verstorbenen als Avataren zu begegnen?

Die Wege der Trauer führen in die digitale Welt - aber letztlich zum Austausch, zum Miteinander reden. Und das wollen wir an diesem Abend mit Ihnen bei "Mitreden - Deutschland diskutiert". Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.