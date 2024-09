Von den Plakaten lächelt Sahra Wagenknecht (BSW), obwohl sie nicht gewählt werden kann. Außerhalb der Städte dominieren die blauen Plakate mit den trotzigen Botschaften: "Der Osten steht auf!" oder "Wir sind das Volk! Auch heute noch" (AfD). Der Zuspruch für AfD und BSW im Osten wird die Regierungsbildung in Dresden und Erfurt sehr schwer machen. Was denken Sie? Wo sehen Sie Chancen und Hindernisse? Erzählen Sie es uns am Montag ab 20.15 Uhr in Mitreden! Deutschland diskutiert.

Moderatorin Doreen Jonas begrüßt als Gäste:

Amira Mohamed Ali

Vorsitzende der ParteiBündnis Sahra Wagenknecht (BSW)

Andreas Bühl

CDU-Abgeordneter im Thüringer Landtag

Dr. Hagen Schölzel

Politologe an der Hochschule für Politik, München

In Sachsen wirken noch viele Wende-Erfahrungen

Deutschland im Südosten - an der Grenze zu Polen und Tschechien: 4,1 Millionen Menschen leben in Sachsen. Sie haben eine lange Tradition als Erfinder, Maschinenbauer, Forscher und Wissenschaftler. Es gibt berühmte Schlösser, Museen und große Orchester. Und es gibt die Erfahrung eines Systemwechsels. Wenn heute flott an die Transformations-Leistungen erinnert wird, war das für jede zweite Familie: Job-Verlust. Neuanfang. Die Wende-Erfahrungen bestimmen bis heute das Leben vieler Menschen. Sie fühlen sich bis heute als Deutsche 2. Klasse. Die AfD zieht die Unzufriedenen an, artikuliert ihre Klagen, ihre Wut gegen die Regierung in Berlin. Gegen die Landesregierung. Gegen alles. Die AfD könnte in Sachsen stärkste Kraft werden.

Welche Regierungskoalitionen sind möglich?

In Thüringen (2,1 Millionen Einwohner) hat zehn Jahre der einzige "Linke"-Ministerpräsident eine Koalition mit SPD und Grünen angeführt, Rot-Rot-Grün. In der Legislaturperiode, die gerade zu Ende geht, war Bodo Ramelow für seine Minderheitsregierung auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Ramelow ist immer noch der beliebteste Politiker. Aber seine Partei hat sich bei den Europawahlen mehr als halbiert - und die eh schon kleinen Partner bangen im Landtag um ihr Überleben.

Wieder an die Macht möchte die CDU

Aber auch für sie ist die Partnerwahl heikel. Sie hat sich immer scharf von der "Linken" abgegrenzt. Jetzt schließt CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt (Thüringen) eine Koalition mit den radikaleren Linken um Sahra Wagenknecht nicht aus. Getrieben werden die politischen Kräfte in Thüringen von der AfD und ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke. Zusammenarbeiten will keine der anderen Parteien mit ihm. Aber mit gut einem Drittel der Sitze könnte die AfD im Landtag politische Entscheidungen blockieren. Es geht um viel bei den Landtagswahlen. Nicht nur in Thüringen und Sachsen.

