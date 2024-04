Livestream hier ab 16.04.2024 19:03 Uhr Jetzt live

Vor einem Jahr hat Deutschland die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz genommen. Die Debatte über diese Maßnahme ist aber noch nicht verstummt. Kann Deutschland ein Vorbild sein? Das Thema der Redezeit.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Vor einem Jahr hat Deutschland den Atomausstieg vollzogen und die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz genommen - eine historische Entscheidung. Die Abschaltung der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland 2 am 15. April 2023 besiegelte das Ende der Atomenergie in Deutschland.

Das Unglück von Fukushima war der Auslöser

Die Gründe für den deutschen Atomausstieg waren unter anderem Sicherheitsbedenken und Umweltfragen. Das Unglück von Fukushima im März 2011 bewog die CDU-geführte Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel zu diesem Schritt. Die Frage nach einem deutschen Endlager für radioaktiven Müll bleibt bis heute unbeantwortet. Eigentlich sollte die Suche bis 2031 abgeschlossen sein.

Erneuerbare Energiequellen sollen nun für Ersatz sorgen. Tatsächlich befinden sich die Investitionen in grüne Technologien auf einem Rekordhoch. Die Weichen für eine nachhaltige Zukunft sind gestellt, so sehen es Befürworter. Deutschland könnte eine Vorreiterrolle bei der Erprobung und Entwicklung neuer Technologien einnehmen.

Sorgen vor Energieknappheit seit dem Ukraine-Krieg

Die Debatte über die Kosten der Energiewende wurde durch den Angriff Russlands auf die Ukraine noch einmal neu angefacht. Sorgen wurden laut, dass der Ausstieg zur Unzeit geschehen sei. Zu groß sei dadurch die Abhängigkeit von beispielsweise russischem Gas geworden. Befürworter der Kernenergie verweisen auf das Ausland. So wird beispielsweise in Frankreich nach über 20 Jahren erstmals wieder ein neues Atomkraftwerk in Betrieb genommen.

Wie beurteilen Sie den Atomausstieg ein Jahr danach?

Wie sehen Sie das? Sind Sie froh, dass Deutschland sich von dieser Technik verabschiedet hat? Kann Deutschland durch diesen Schritt eine Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien bekommen? Machen Sie sich noch Sorgen um radioaktiven Müll oder ist das Thema für Sie in Vergessenheit geraten? Wie schauen Sie in die Nachbarschaft im Ausland und neue Atommeiler? Oder hätten Sie den Schritt lieber später oder gar nicht gesehen und Kernenergie hat aus Ihrer Sicht noch eine Zukunft? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in der Redezeit.

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Veronica Grimm

Professur für Energiesysteme und Marktdesign, Technische Universität Nürnberg

Markus Plettendorf

ARD-Wirtschafts-Experte

Prof. Dr. Christian von Hirschhausen

Wirtschaftswissenschaftler, Forschungsschwerpunkt Energie-, Umwelt und Ressourcenökonomie