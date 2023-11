Intelligente Insulin-Pumpen für Typ1-Diabetes - auf dem Weg zur künstlichen Bauchspeicheldrüse?

Sie gelten als Meilenstein in der Therapie von Typ-1-Diabetes – sogenannte AID-Systeme. AID steht für Automatisierte Insulin-Dosierung. Sind sie der Weg zur künstlichen Bauchspeicheldrüse?

Passgenaue Insulinzufuhr

Sie bestehen aus einem Sensor, der kontinuierlich den Blutzuckerspiegel misst und einer Pumpe, die den Körper wie bei einer Infusion permanent mit Insulin versorgt. Sie lässt sich z.B. über eine Handy-App steuern – etwa vor dem Essen, wenn der Insulin-Bedarf steigt. Menschen mit Typ-1-Diabetes sind auf eine möglichst passgenaue Insulinzufuhr angewiesen, weil ihre Bauchspeicheldrüse das Insulin nicht selbst herstellen kann.

Große Erleichterung

Die intelligenten Insulin-Pumpen federn die oft großen Schwankungen des Blutzuckerspiegels bei Typ-1-Diabetes nach oben und unten ab und helfen so, typische Folgeschäden zu vermeiden: Schäden an Nerven und Gefäßen z.B., Probleme an den Augen oder den Nieren. Bei Unterzuckerung können sie Alarm schlagen – was auch für Kinder und Jugendliche mit Typ 1-Diabetes und deren Eltern eine große Erleichterung sein kann.

Für wen die richtige Insulin-Pumpe?

Zum Weltdiabetestag am Dienstag fragen wir: Für wen sind solche intelligenten Insulin-Pumpen geeignet, für wen eher nicht? Wann übernehmen die Krankenkassen die Kosten? Wie findet man die geeignete für sich? Bieten sie wirklich mehr Freiheiten oder nur bessere Kontrolle des Blutzuckers? Und wie weit ist der Weg noch bis zu einer Insulinpumpe, die völlig autark arbeitet - wie eine künstliche Bauchspeicheldrüse?

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Gäste:

Dr. med Jens Kröger

Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie, Diabetologe DDG, Vorstandsvorsitzender diabetesDE-Deutsche Diabetes-Hilfe Zentrum für digitale Diabetologie Hamburg

Kerstin Remus

Diabetesberaterin DDG Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult, Hannover