Bus und Bahn im Norden: Anschluss verpasst?

Fahren mit Bus und Bahn soll attraktiv sein, um das Klima zu schonen. Doch viele Menschen im Norden sind unzufrieden mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) - vor allem auf dem Land. Verspätungen, Ausfälle und schlechte Anbindung gehören zum Alltag der Menschen. Wie kann Bus und Bahn fahren attraktiver werden? Was muss sich ändern?

Bus und Bahn fahren im Norden? Schwierig, vor allem auf dem Land. Die Deutsche Bahn hat das Problem erkannt. Sie will in den Nahverkehr investieren. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag zur Branchenmesse "Zukunft Nahverkehr" in Berlin mit. Rund zwölf Milliarden Euro will die Deutsche Bahn in den Nahverkehr stecken. Moderne Züge und neue Busse sollen den ÖPNV beliebter machen. Die für den Regionalverkehr zuständige Konzernchefin Evelyn Palla sagte: "Wir brauchen einfache und bequeme Mobilitätslösungen von Tür zu Tür, kundengerechte Busse und Züge sowie digitale Auskunfts- und Ticketlösungen, die die ganze Reisekette umfassen."

Schlechte Noten für die Bahn

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Aktuell fallen die Noten für Bus und Bahn schlecht aus. Dies zeigt eine Umfrage unter rund 15.000 Norddeutschen in der #NDRfragt-Gemeinschaft. Fast die Hälfte der Teilnehmenden gibt dem ÖPNV bei sich vor Ort eine Schulnote zwischen "Vier" und "Sechs".

Stadt oder Land ist die Frage

30 Prozent befinden Bahn und Bus allerdings auch für "Gut" bis "Sehr gut". Die Umfrage zeigt: Wie zufrieden die Menschen mit dem Personennahverkehr sind, hängt davon ab, wo sie wohnen. In der Stadt bewertet die Mehrheit den ÖPNV mit "Gut". Auf dem Land sind wesentlich mehr Befragte unzufrieden. Hier kommen Bahn und Bus nur auf ein schwaches "Ausreichend".

Wie geht es Ihnen? Was nervt Sie in Ihrer Region am ÖPNV? Was motiviert Sie, das Auto stehen zu lassen? Wie muss das Bus und Bahn fahren der Zukunft aussehen?

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Lisa Göllert

im #NDRfragt-Team, Umfrageplattform für Norddeutschland

Holger Krawinkel

Landesbeauftragter der Allianz pro Schiene e.V. für Hamburg

Prof. Peter Pez

Verkehrswissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg