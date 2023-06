Risse im russischen Regime - ein Wendepunkt im Krieg?

Aufstand, Militärkolonnen Richtung Moskau, dann plötzlicher der Rückzug - es bleibt schwierig, die Ereignisse in Russland vom Wochenende einzuschätzen. Überlegungen gehen in beide Richtungen: Zeugt der Machtkampf mit dem Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin sinnbildlich für einen Anfang vom Ende des Systems Putin? Was heißt das für die militärische Unterstützung des Westens? Und bringt uns das näher an einen Frieden oder weiter in Richtung Eskalation?

Die Revolte in Russland gilt zunächst mal als gescheitert. Aber wird sie womöglich zu einem Wendepunkt, nach 16 Monaten Angriffskrieg gegen die Ukraine? Unklar ist etwa, ob sich die militärischen Möglichkeiten Russlands verschieben. Denn die Söldner der Wagner-Gruppe waren für die russische Regierung an entscheidenden Stellen im Einsatz. Sie spielten unter anderem eine wichtige Rolle beim Kampf um die Stadt Bachmut. Nach dem Aufstand bezeichnete Putin sie als "Verräter". Wie wirkt sich all das auf die Situation auf dem Schlachtfeld aus? Wie ändert sich die Lage der Ukraine - moralisch und hinsichtlich der jüngsten Geländegewinne?

Zeit für eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine?

Für den Westen bleibt es schwer, sich einen Reim auf die Szenen aus Moskau zu machen. Das zeigte sich auch Anfang der Woche beim Treffen der EU-Außenminister. Einige von ihnen erklärten, dass sie die Lage nun erst recht für unberechenbar halten. Wie steht es um das Machtgefüge in Russland? welche Protagonisten spielen aus europäischer Sicht nun eine entscheidende Rolle für den Fortgang des Krieges? Ändert sich etwas an der bisherigen Unterstützung der NATO? Muss der Westen Kiew mit noch mehr Waffen unterstützen? Und eröffnen sich neue Möglichkeiten für Friedensverhandlungen?

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Walter Kaufmann

Leiter des Referats Ost- und Südosteuropa bei der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin/Potsdam

Helga Schmidt

Hörfunkkorrespondentin im NDR/WDR-Studio Brüssel

Dirk Schmittchen

Leiter Sicherheitspolitik Haus Rissen, Institut für internationale Politik und Wirtschaft, Hamburg