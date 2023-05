Ein Monat 49-Euro-Ticket - überzeugend trotz Streikwarnungen?

Vor einem Monat begann eine neue Ära im deutschen Nah- und Regionalverkehr: Statt komplizierter Tarifmodelle gibt es ein Ticket für alle Fälle. Was hat es bisher gebracht? Hält das Angebot den Erwartungen stand? Gerade Zugausfälle, aktuelle Tarifverhandlungen und Streikandrohungen zerren an den Nerven der Fahrgäste. Kann so die Verkehrswende gelingen?

Wohin geht die Reise?

Mehr als zwei Millionen neue Abonnentinnen und Abonnenten - die Bilanz nach knapp einem Monat mit dem Deutschlandticket ist laut Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) "ermutigend". Zudem ist ein Kollaps an den Bahnsteigen und Zügen, etwa an Feiertagen auf beliebten Strecken, ausgeblieben. Spricht das für den Erfolg des 49-Euro-Tickets? An welchen Stellen muss nachgebessert werden?

Zahlreiche Bundesländer arbeiten weiter an einer preisgünstigeren Variante - etwa dem 29-Euro-Ticket oder Modellen für Schülerinnen und Studierende. In Hamburg etwa zieht der HVV eine positive BiIanz: Knapp 200.000 Neukunden im Mai, so viele Abos wie nie zuvor. Wie wirkt sich die höhere Kundenzahl auf die Auslastung der Busse und Bahnen aus? Können die norddeutschen Verkehrsverbünde ihr Angebot ausweiten? Oder geht die Nachfrage zu Lasten des Reisekomforts?

Verhandlungen, Warnstreiks, Angebote: Seit drei Monaten zieht sich der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Entsprechende Streiks und Streikwarnungen haben somit auch den Start des Deutschlandtickets überschattet und sicher auch neue wie alte Bahnkunden verprellt. Wie müssten sich die Rahmenbedingungen ändern, um das Potenzial eines einfachen, attraktiven Deutschlandtickets voll auszuschöpfen? Wann wird der Beitrag zur Verkehrswende spürbar?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Mathias Bölckow

Regional-Vorsitzender Pro Bahn Hamburg/Schleswig-Holstein

Christoph Bratmann

Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen und stellvertretender Fraktionsvorsitzender