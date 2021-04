Janine Albrecht

Während des Volontariats bei der Deutschen Welle machte Janine Albrecht die Arbeit in den Korrespondenten-Büros in Brüssel und Berlin sowie im ARD-Fernsehstudio in Kairo besonders Spaß. Mit dem Volontariat wurde das Radio zur Leidenschaft. Als Reporterin auf Stimmenfang gehen, Nachrichten in kürzester Zeit für Hörerinnen und Hörer aufbereiten, sich aber auch Zeit für Interviews mit interessanten Menschen nehmen - das ist für sie das Spannende an dieser Arbeit.

Seit 2007 arbeitet Janine Albrecht als freie Mitarbeiterin für den NDR in Hamburg, seit 2011 ist sie bei NDR Info in den Nachrichten, als Moderatorin und Autorin. Außerdem hat sie viel Freude beim Produzieren der Kindernachrichten.

Sie lebt mit ihrer Familie mitten in Hamburg. In der Freizeit ist Reiten ihr größtes Hobby. An freien Tagen zieht es sie ans Meer, gerne an die Nordseeküste Schleswig-Holsteins oder an die Ostseestrände Mecklenburg-Vorpommerns.