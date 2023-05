Wir feiern Geburtstag! Das Informationsradio des NDR ist nun ein Vierteljahrhundert für Sie auf Sendung! Was verbinden Sie mit NDR Info? Was sind Ihre Radio-Momente? Reportagen von den großen Ereignissen der Weltgeschichte - von 9/11 in New York über Fußball-Weltmeisterschaften und das Elbe-Hochwasser bis hin zu Berichten über den Krieg Russlands gegen die Ukraine oder über Konflikte fernab unserer Haustür? Oder eher die investigativen Recherchen, die täglichen Berichte aus dem Norden? Was wünschen Sie sich von NDR Info? Im Radio, aber auch im Fernsehen, online und in den Podcasts?

Tag für Tag fast 900.000 Hörerinnen und Hörer, das sind so viele wie noch nie. Über diese Rekordmarke freut sich NDR Info zum 25. Geburtstag. Ein großer Vertrauensbeweis. Und Ansporn für die gesamte Redaktion, weiterhin bestes Programm für Sie zu machen. NDR Info steht für verlässliche Berichterstattung aus dem Norden, aus Deutschland und der Welt, für aufwendige Recherche und für einen konstruktiven Blick in die Zukunft. Was ist Ihnen besonders wichtig?

Fernsehen, Online, Podcasts - die Familie NDR Info wächst

NDR Info steht längst nicht mehr nur für ein erfolgreiches 24-Stunden-Radioprogramm, sondern für eine vielfältige Informationsfamilie. Erfolgreiche NDR Info-Podcasts wie das "Coronavirus-Update" und "Streitkräfte und Strategien" setzen Maßstäbe auf dem stetig wachsenden Audio-Markt. Ist das die Zukunft von Radio? Welche Angebote wünschen Sie sich? Mehr Podcasts, mehr Social-Media-Formate, mehr Livestreams? Oder ist und bleibt NDR Info für Sie vor allem ein täglicher Begleiter und verlässlicher Informant bei besonderen Ereignissen?

Wir wünschen uns zum Geburtstag Ihre Meinung! Erzählen Sie uns von Ihren schönsten Radio-Momenten und kommen Sie mit den Programmchefs und -gestalterinnen ins Gespräch.

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Anna Engelke

NDR Redakteurin, ehemalige Korrespondentin in Washington und Berlin, derzeit Host des Podcast "Streitkräfte und Strategien"

Adrian Feuerbacher

NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info

Liane Koßmann

Moderatorin der NDR Info Frühsendung

Christiane Uebing

Aktuell-Chefin von NDR Info