„Vorwürfe gegen den NDR - Wir stellen uns Ihren Fragen!“

Im Norddeutschen Rundfunk rumort es. Intern wie in der Öffentlichkeit wird diskutiert: Wie konnte es zu dem Anschein mangelnder Unabhängigkeit im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein kommen?

Entsprechende Vorwürfe wurden sowohl von anderen Medienhäusern als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des NDR in Kiel erhoben. Konkret geht es um den Verdacht, leitende Redakteure hätten gegen den Willen ihrer Mitarbeiter die politische Berichterstattung beeinflusst und etwa verhindert, dass ein bestimmtes Interview geführt wird.

Vorwürfe in Kiel - Wie geht es weiter?

Zwei redaktionelle Führungskräfte in Kiel wurden auf ihren Wunsch bis auf Weiteres von ihren Aufgaben entbunden. Der Landesfunkhausdirektor hat für einen Monat unbezahlten Urlaub genommen.

Wie gehen allen voran Intendanz und Geschäftsleitung an die weitere interne Aufarbeitung? Vor welchen Herausforderungen stehen NDR-Redakteurinnen und investigative Reporter, wenn das eigene Haus Gegenstand ihrer Berichterstattung ist? Und was wünschen Sie, das Publikum, sich bei einer transparenten Berichterstattung „in eigener Sache“? Wie steht es grundsätzlich um die Nähe zwischen Politik und Berichterstatter*innen? Wie verhindern wir Beeinflussung?

Wie sichern wir unabhängige Berichterstattung?

Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit – das sind die Grundlagen unserer Arbeit. Daher sind alle Redaktionen im NDR in großer Sorge angesichts dieser Vorwürfe in Kiel. Ebenso angesichts von Vorwürfen gegen die Chefin des Landesfunkhauses Hamburg. Der Direktorin wird in zwei Fällen vorgeworfen, Familienmitgliedern Vorteile verschafft zu haben. Sie weist die Vorwürfe zurück.

Wie wird hier aufgeklärt? Welche Rolle spielen im NDR die Anti-Korruptionsbeauftragte, die interne Revision sowie der Redaktionsausschuss?

Wir stellen uns Ihren Fragen! Redezeit-Moderatorin Susanne Stichler begrüßt im Studio:

Joachim Knuth

Intendant des Norddeutschen Rundfunks

Bettina Freitag

stellvertretende Direktorin des Landesfunkhauses Kiel

Adrian Feuerbacher

NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info

Christine Adelhardt

NDR Redakteurin, Leiterin des Ressort „Investigation“

Dagmar Pepping

NDR Info Redakteurin, frühere Hauptstadt-Korrespondentin

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 19.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (08000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Aus dem Ausland lautet die Nummer +49 (40) 441777. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem ganz unten auf dieser Seite anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Radio-Livestream verfolgen.