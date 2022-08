Susanne Stichler, NDR Info

Der Norden ist für Susanne Stichler zur zweiten Heimat geworden: Seit 2003 arbeitet die gebürtige Schwäbin für den Norddeutschen Rundfunk. Zuvor war sie unter anderem für den HR und das ZDF tätig.Im NDR Fernsehen moderiert sie die Hauptausgabe der täglichen Nachrichtensendung NDR Info und Panorama 3. Außerdem ist sie in Nachmittagsausgaben der Tagesschau zu sehen. Seit 2020 ist sie zudem zurück in der Radiowelt: Im Team von NDR Info. Ab sofort auch in der Redezeit.