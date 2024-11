Weniger Kliniken, aber dafür bessere Qualität für PatientInnen? Kann die Lauterbach-Reform die Krankenhauslandschaft stabilisieren? Was bedeutet das für die Menschen? Diskutieren Sie mit uns darüber bei "Mitreden! Deutschland diskutiert" am Montag um 20.15 Uhr.

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Karl Lauterbach

Gesundheitsminister (SPD)

Sabine Brase

Geschäftsführerin Bereich Pflege – Bildung – Zukunft, Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam

Dr. Gerald Gaß

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Prof. Dr Jürgen Wasem

Gesundheitsökonom, Lehrstuhl für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen

Den deutschen Krankenhäusern geht es nicht gut. Schon jetzt stehen viele vor der Insolvenz. Dabei gibt Deutschland für Gesundheit so viel Geld aus wie nur wenige andere Länder. Die Anzahl an Krankenhäusern pro 100.000 EinwohnerInnen ist hoch. Gemessen daran sind die Menschen aber nicht gesünder, die Lebenserwartung eher niedrig. Hohe Ausgaben bedeuten nicht höchste Qualität. Viele Kliniken sind zudem verschuldet, der Fachkräftemangel verschlechtert die Versorgung.

Was ist bei der Reform geplant?

Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte das ändern. Am Ende soll es weniger Krankenhäuser geben, aber gleichzeitig eine bessere Behandlungsqualität in den großen Kliniken. Und auch die Bürokratie soll reduziert werden. Der Plan: In Zukunft soll über so genannte Leistungsgruppen genau festgelegt sein, welche Klinik welche Behandlung durchführen darf – und wer nicht. Die Kliniken bekommen 60 Prozent ihres Budgets unabhängig von der Zahl der behandelten Fälle – über die Vorhaltefinanzierung. Für die Kliniken, die spezialisierte Behandlungen anbieten dürfen, soll dafür der Druck wegfallen, möglichst viele Fälle abzurechnen. Die Hoffnung: Gerade die genaue Spezialisierung kann Menschenleben retten. Schwerkranke treffen auf Spezialisten, anstatt dass „jede Klinik ein bisschen macht“.

Was bedeutet das für ländliche Regionen?

Besonders in ländlichen Regionen gibt es gegen diese Pläne Widerstand. Hier gewährleisten kleinere Kliniken die Versorgung. Sie wären vor allem in Ostdeutschland und strukturschwachen Gebieten durch die geplante Reform bedroht. Auch Geburtskliniken könnten gefährdet sein – hier hoffen viele auf Ausnahmeregelungen. Sicher ist: Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – wie es vollständig heißt – es wird kommen. Zwar hat die Union bereits angekündigt, im Falle eines Wahlsieges hier und da Veränderungen anzustreben, aber das Rad wird nicht komplett zurückgedreht. Auch manche Kritiker des Gesetzes sagen: Besser das als weiter Stillstand.

Wir wollen wissen: Wie denken Sie über die Reform?

Wir möchten von Ihnen wissen: Wie blicken Sie auf die Krankenhausreform? Haben Sie den Eindruck, dass die Kliniken nicht gut genug ausgestattet sind? Haben vielleicht schon Krankenhäuser an Ihrem Heimatort geschlossen? Bietet die Reform manchen Häusern auch Chancen? Was meinen Sie, was Sie von der Reform spüren werden? Schüren manche Kritiker auch unnötige Ängste? Wir freuen uns auf Ihre Meinung – wenn sie mitreden.