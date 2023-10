Krieg in Nahost - Welche Folgen hat das für uns?

Der Krieg im Nahen Osten zieht weitere Kreise. Deutschland will die Aktivitäten der Hamas in Deutschland unterbinden. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche ein Betätigungsverbot angekündigt und will der Hamas nahestehende Vereine verbieten.

Deutschland will Hamas-Aktivitäten verbieten

Unter Juristen ist umstritten, wie effektiv solche Verbote sind. Hamburg hat sämtliche pro-palästinensische Demonstrationen in der Stadt bis Mittwoch einschließlich verboten. Im Falle einer israelischen Bodenoffensive rechnet die Polizei mit weiteren Protesten der muslimischen Bevölkerung. Dann soll dieses Verbot verlängert werden. Jüdische Einrichtungen werden verstärkt geschützt.

Angst vor Terroranschlägen

Sicherheitskräfte befürchten auch verstärkte Terroranschläge in Europa. Am Montag hat ein Mann in Brüssel zwei schwedische Fußball-Fans erschossen. Und müssen wir mit mehr Flüchtenden rechnen? In der Redezeit ist Gelegenheit, all diese Aspekte vertieft zu diskutieren.

Redezeit-Moderator Andreas Kuhnt begrüßt als Gäste:

Dr. Max Bauer

Jurist und Journalist in der ARD-Rechtsredaktion

Stefanie Böhmann

Religionslehrerin, Interkulturelle Koordinatorin Stadtteilschule Öjendorf, Hamburg

Inge Günther

ehemalige Korrespondentin für verschiedene deutsche Tageszeitungen in Jerusalem