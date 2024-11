Kopf-an-Kopf-Rennen in den USA: Welche Zukunft wählt Amerika?

Livestream hier ab 04.11.2024 20:15 Uhr Jetzt live

Wenn am Dienstag, 5. November, die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten wählen, wird das wohl ein knappes Rennen. Vize-Präsidentin Kamala Harris tritt gegen Ex-Präsident Donald Trump an, der bereits seinen dritten Wahlkampf absolviert. Das ist unser Thema am Montag um 20.15 Uhr. Was denken Sie darüber? Diskutieren Sie mit!

Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Cathryn Clüver Ashbrook

Expertin für Beziehungen zwischen der EU und den USA der Bertelsmann Stiftung zu Europas Zukunft

Prof. Dr. Christian Lammert

Politikwissenschaftler, John-F.-Kennedy Institut, FU Berlin, Autor des Buches "Krise der Demokratie und wie wir sie überwinden"

Weitere Informationen 31 Min Bye, Biden! - Was für Deutschland nach der US-Wahl kommt 11KM erzählt, welche Risse die deutsch-amerikanische Beziehung nach der US-Wahl bekommen wird – egal, wer ins Weiße Haus folgt und welche Punkte Deutschland verschlafen hat. 31 Min

Selten stand so viel auf dem Spiel wie bei dieser Wahl

Selten waren die Gegensätze so groß. Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, gibt sich zukunftsorientiert und will Präsidentin für alle Amerikaner sein - Trumpisten bezeichnen sie als "verrückt", als "marxistisch" und schlechteste Vize-Präsidentin aller Zeiten. Der Republikaner Donald Trump will sich als "Macher" verstanden wissen, der Kriege in Rekordzeit beendet und die Wirtschaft beflügelt - Kritiker sehen in ihm nicht weniger als eine Bedrohung der amerikanischen Demokratie und einer stabilen Weltordnung. Trumps früherer Stabschef John Kelly bezeichnete ihn als autoritären Menschen, der Diktatoren bewundere. Damit sei er ein Faschist.

Wahlkampf mit Falschbehauptungen

Der Wahlkampf wird mit größter Härte geführt. Ein Beispiel: Beim TV-Duell behauptete Trump, illegale Einwanderer aus Haiti äßen amerikanische Haustiere - dabei war ein entsprechendes Gerücht bereits widerlegt worden. Einen wachsenden Einfluss hat auch der Wahlkampf in den sozialen Medien. Nicht nur dort setzt sich auch Multimilliardär Elon Musk für Trump ein, ein anderer Unterstützer ist der frühere Wrestler Hulk Hogan. Harris wiederum hat viele Prominente aus dem Kulturbetrieb auf ihrer Seite, wie beispielsweise Taylor Swift und Beyoncé.

Umfragen sehen ein knappes Rennen

Aber wird das noch den Ausschlag geben? Die Umfragen sehen jedenfalls ein sehr knappes Rennen voraus. Harris‘ Vorsprung schmolz in den vergangenen Wochen beträchtlich. In den landesweiten Erhebungen liegt sie bestenfalls noch knapp vorn - in den entscheidenden Swing States könnte Trump an ihr vorbeigezogen sein. Aber: Die Umfragen waren in den vergangenen Jahren oft nicht besonders genau.

AUDIO: Wichtige Wählergruppe bei US-Wahl: Frauen in Milwaukees Vorstädten (5 Min) Wichtige Wählergruppe bei US-Wahl: Frauen in Milwaukees Vorstädten (5 Min)

Warum ist Trump so erfolgreich?

Welchen Weg haben die Republikaner genommen? War die Kandidatur von Donald Trump ein logischer Schritt? Ist die Grand Old Party zutiefst radikalisiert, wie manche glauben? Kann Trump Amerika, wie versprochen, zu neuer Größe führen? Woher kommt überhaupt der große Erfolg, den er bei den Wählerinnen und Wählern hat? In Deutschland wird Kamala Harris in weiten Teilen für die wünschenswerte nächste US-Präsidentin gehalten. Aber was genau wäre bei einer Präsidentschaft von Harris für Deutschland, für die EU zu erwarten?

Wir möchten Ihre Meinung zur US-Wahl hören

Wir möchten Ihre Meinung dazu hören. Wie blicken Sie auf die Wahl? Setzen Sie Ihre Hoffnung eher auf Kamala Harris und warum? Halten Sie Trump für gefährlich oder finden Sie seine Ideen richtig? Hat eine schwarze Frau überhaupt Chancen aufs Präsidentenamt? Und welche Auswirkungen kann die Wahl auch auf uns in Deutschland, in der EU haben? Was steht auf dem Spiel, wenn Amerika am 5. November wählt? Und natürlich: Wer gewinnt? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung - wenn Sie mitreden!

Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.