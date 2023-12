Jahreswechsel naht - Wo kann man 2024 sparen?

Nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2023 Geschichte. Aber, halt stop, an einigen Rädchen lässt sich noch drehen, damit im nächsten Jahr mehr Geld im Portemonnaie ist. Finanzexperten geben in unserer Redezeit wertvolle Tipps, wo Sie sparen können. Und was Sie dafür in diesem Jahr noch erledigen müssen. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen und diskutieren Sie mit in der NDR Info Redezeit am Mittwoch.

Was denken Sie? Diskutieren Sie mit uns! Schreiben Sie uns über unser E-Mail-Formular

Verfolgen Sie die NDR Info Redezeit hier im Video-Livestream oder im Radio mit

oder im mit Rufen Sie an: ab 60 Minuten vor Sendungsbeginn kostenfrei unter (08000) 44 17 77

Strom, Steuern, Geldanlage

In allen Bereichen lässt sich jetzt noch etwas rausholen. Zum Beispiel bei der Autoversicherung: Sie zu wechseln kann sich auszahlen. Gleiches gilt für die Energieversorger. Wir zeigen Ihnen, wo Sie sich am besten informieren und wie das schnell und effizient geht. Auch bei der Steuererklärung ist einiges für 2024 zu beachten.

Mindestlohn und Elterngeld

Auch bei den Sozialversicherungen ändert sich 2024 einiges. Die Verdienstgrenze für das Elterngeld sinkt und der Mindestlohn steigt. Dies sind nur zwei Posten der Änderungen, die im kommenden Jahr in Kraft treten.

Wir wollen in der Redezeit besprechen: Wie können Sie bis zum Jahreswechsel noch Geld sparen? Was lohnt sich, was ist zu aufwendig? Was sind Ihre Tipps?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammerbegrüßt als Gäste:

Sandra Klug

Leiterin Abteilung 'Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung', Verbraucherzentrale Hamburg

Hermann-Josef Tenhagen

Chefredakteur des Geld-Ratgebers 'Finanztip'