Einbruch, Diebstahl und Gewalt - macht Ihnen die neue Kriminalitätsstatistik Sorgen?

Die Zahl der Verbrechen und Delikte in Deutschland ist gestiegen. Wie sind die Zahlen einzuordnen? Was müsste jetzt getan werden? Unser Thema in der Redezeit um 19.03 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.

Laut bundesweiter Kriminalitätsstatistik hat die Zahl der Verbrechen zugenommen. 5,5 Prozent sind es demnach mehr, so viele wie seit acht Jahren nicht mehr. Auch die Zahl der Gewaltdelikte ist gestiegen. Und - was vor allem für heftige Diskussionen gesorgt hat: Fast die Hälfte aller Tatverdächtigen hat keinen deutschen Pass. Auch gegen Kinder und Jugendliche wird häufiger Anzeige erstattet. Schon zuvor hatten verschiedene Bundesländer steigende Zahlen gemeldet.

Politiker fordern strengere Begrenzung der Migration

Politiker und Politikerinnen von Union, FDP und AfD ziehen aus den Ergebnissen bereits den Schluss: dass man die Kriminalität am einfachsten senkt, in dem man den Zuzug begrenzt. So forderte beispielsweise der bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU) Reformen in der Asylpolitik. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.

Bereitschaft zur Anzeige ist gestiegen

Aber wie genau sind die Zahlen eigentlich zu deuten? So steht im Vorwort, dass die Kriminalitätsstatistik nur eine Annäherung an die Realität bieten könne. Was ist damit gemeint? Zum einen kann nur erfasst werden, was auch zur Anzeige gebracht wurde - das wäre das so genannte Hellfeld. Die Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, ist nach Einschätzung mancher Expertinnen und Experten in den letzten Jahren gestiegen. Es wäre also denkbar, dass die Anzahl der Straftaten insgesamt gar nicht so viel größer geworden ist, sondern die Straftaten nur eher als früher bekannt werden. Dem gegenüber liegt das so genannte Dunkelfeld der Straftaten - das nach wie vor unbekannt bleibt. Auch kann eine "gefühlte" Zunahme von Straftaten ein Ergebnis von politischen Kampagnen sein.

Was könnte gegen die Zunahme von Kriminalität helfen?

Wie sehen Sie das? Fürchten Sie sich vor einer Zunahme der Kriminalität? Oder stellen Sie eine Zunahme fest? Lesen Sie darüber eher in der Zeitung? Was glauben Sie, warum die Zahlen gestiegen sind? Was müsste getan werden, damit weniger Straftaten verübt werden? Hilft mehr Polizeipräsenz? Bildung? Oder härtere und konsequentere Bestrafung? Fehlen Projekte zur Prävention? Lassen Sie uns in der Redezeit darüber sprechen!

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Bärbel Bongartz

Kriminologin an der Internationalen Hochschule (IU), Campus Hamburg

Falk Schnabel

Polizeipräsident von Hamburg