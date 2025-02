Canceln, keifen, kritisieren - Wie können wir (besser) miteinander diskutieren?

Livestream hier ab 10.02.2025 20:15 Uhr Jetzt live

Auch im aktuellen Bundestagswahlkampf zeigt sich, wie es um unsere Diskussionskultur bestellt ist: Verbale Ausfälle, Beleidigungen nehmen zu, ebenso die mitunter reflexartigen Versuche, andere Meinungen zu diskreditieren. Anderen wirklich zuzuhören scheint eine seltene Tugend. Warum ist das so? Wie können wir es besser machen? Diskutieren Sie am Montag um 20.15 Uhr mit.

Moderatorin Doreen Jonas begrüßt als Gäste:



Frank Richter

ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, SPD-Mitglied und früherer Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen, jetzt Mitglied im sächsischen Landtag

Prof. Marc Ziegele

Kommunikationswissenschaftler, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Korbinian Frenzel

Moderator bei Deutschlandradio Kultur und Autor des Buches "Defekte Debatten"

Niederbrüllen statt Argumentieren

Der Bundeskanzler (SPD) spricht dem FDP-Chef die "sittliche Reife" ab, in den sozialen Netzwerken wird unterstellt, beleidigt, gehetzt und die Familienfeier gerät zum Familienstreit: Unsere Debattenkultur scheint beschädigt. Gegnerische Argumente werden niedergebrüllt - jüngst etwa in der Neuen Nationalgalerie Berlin, als der Museumsdirektor von propalästinensischen Sprechchören mundtot gemacht wurde. TV-Entertainer Thomas Gottschalk hat Angst um die Meinungsfreiheit, genauso die Schriftstellerin Juli Zeh oder der Kabarettist Dieter Nuhr.

Viele trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen

Sie sind nicht allein: Laut einer Studie des Umfrageinstituts Allensbach von 2023 ist die gefühlte Meinungsfreiheit in der Bevölkerung auf dem tiefsten Stand seit den 1950er Jahren angekommen. 44 Prozent der Befragten sind demnach der Ansicht, dass sie mit freien Meinungsäußerungen vorsichtig sein müssen. 1990 waren es noch 78 Prozent. Und die aktuelle Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kommt zu dem Schluss, dass 28 Prozent der Deutschen politische Diskussionen meiden. Begründung: Es gibt sowieso nur Streit.

Die Kraft des besseren Arguments

Der Philosoph Jürgen Habermas prägte mal den Ausdruck vom "zwanglosen Zwang des besseren Arguments". Der Gedanke dahinter: Wenn wir aufrichtig, interessiert und uneitel miteinander diskutieren, dann können wir einen gemeinsamen Nenner finden. Weil das beste Argument überzeugt. Doch wenn in Debatten Emotionen mitschwingen, wenn es um Macht und Weltanschauungen geht, wird das schwierig.

Versuchen, den anderen zu verstehen

Und trotzdem müssen wir auf Dialog setzen, würde der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Frank Richter sagen. Er hatte 2014, als er noch Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen war, für seine Gespräche mit Pegida-Demonstranten viel Schelte einstecken müssen. Und auch der Journalist Korbinian Frenzel meint: Ja, wir müssen miteinander reden, wir müssen aber auch an gemeinsamen Lösungen interessiert sein. Sonst entstehen "defekte Debatten" - so der Titel eines Buches, das Frenzel zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach rausgebracht hat. Ihr Vorschlag: Immer wieder den Versuch unternehmen zu verstehen, warum der andere so denkt, wie er denkt.

Wir wollen Ihre Meinung hören!

Wie wirkt die politische Debattenkultur auf Sie? Geht es zu rau zu? Diskutieren Sie privat oder beruflich viel? Oder vermeiden Sie das lieber? Wir möchten Ihre Erfahrungen hören. Rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 44 17 77.