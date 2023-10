Angriffe auf Israel: Droht ein Flächenbrand im Nahen Osten?

Nach dem Angriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel eskaliert der Konflikt in Nahost. Auch in Norddeutschland schauen viele Menschen besorgt in die Region. Wie konnte es so weit kommen und was könnte als Nächstes passieren?

Musik, Party, Tanzen bis zum Morgengrauen: Was im Süden Israels als ausgelassenes Fest mit Hunderten jungen Menschen begann, endete in einem Albtraum. Die Bilder, wie bewaffnete Kämpfer der radikalislamischen Hamas am Samstagmorgen das Festival überfielen, gingen um die Welt. Die Angreifer töteten zahlreiche Menschen, andere wurden als Geiseln genommen. Auch an anderen Orten in Israel gab es ähnliche Überfälle der Hamas.

Weiter Bomben auf Stellungen der Hamas

Israel hat mit Luftangriffen im Gazastreifen reagiert. Hunderte Einrichtungen der Hamas seien bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit. 300.000 Reservisten sind mobilisiert, Panzer werden in Stellung gebracht. Vieles deutet derzeit auf eine bevorstehende Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen hin. In Gaza leben etwa 2,3 Millionen Palästinenser auf engstem Raum. Die Region steht seit 2007 unter israelischer Blockade. Seit Montag hat Israel das Gebiet von der Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Droht nun ein Flächenbrand im Nahen Osten? Was kann die internationale Staatengemeinschaft tun? Wie lange wird die Auseinandersetzung dauern? Wie viele Opfer werden Angriffe und Gegenoffensiven noch fordern?

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammer begrüßt als Gäste:

Tim Aßmann

Politik-Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, ehemaliger Hörfunkkorrespondent in Tel Aviv

Moritz Golombek

Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft Hamburg e.V.

Prof. Dr. Ursula Schröder

wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Hamburg, (IFSH)