Alzheimer-Demenz - inwieweit können neue Medikamente helfen?

Wenn das Gedächtnis im Alter streikt, immer öfter wichtige Termine oder Namen vergessen werden, ist die Sorge oft groß. Denn das können erste Anzeichen einer beginnenden Alzheimer-Demenz sein.

Bei der Erkrankung entstehen Ablagerungen im Gehirn, sogenannte Plaques, nach und nach gehen Nervenzellen zugrunde. Für Betroffene und ihre Angehörigen ist die Diagnose ein erschütternder Einschnitt, denn aufhalten oder heilen lässt sich Alzheimer-Demenz bislang nicht. Mit den bisher verfügbaren Medikamenten lassen sich nur die Symptome behandeln - sie stimulieren die Hirnleistung oder lindern Begleiterscheinung wie eine Depression.

Neues Medikament weckt Hoffnungen

Doch in Sachen Diagnostik und Therapie hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Neue Medikamente setzen an der Wurzel an: Sie enthalten Antikörper, die gegen die charakteristischen Eiweiß-Ablagerungen im Gehirn wirken. Vor allem das Medikament Leqembi mit dem Wirkstoff Lecanemab weckt Hoffnungen. In den USA ist es bereits zugelassen, bald soll es auch in Deutschland auf den Markt kommen. Ist das der Durchbruch für die Alzheimer-Therapie?

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Gäste:

Dr. Esther Mirjam Höltje

Fachärztin für Neurologie, Leiterin der Memory Clinic, Asklepios Klinik Nord

PD Dr. Axel Wollmer

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie, Asklepios Klinik Nord, Mitglied im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.