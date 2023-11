Winterwetter im Norden: Viele Unfälle - Mehr Schnee erwartet Stand: 29.11.2023 09:08 Uhr In vielen Regionen Norddeutschlands ist in der vergangenen Nacht und am Morgen erneut Schnee gefallen. Bei Tiefsttemperaturen bis minus fünf Grad ist es auf vielen Straßen, Radwegen und Bürgersteigen glatt. Die A7 im Süden Schleswig-Holsteins war wegen eines Unfalles zeitweise gesperrt.

Nach einsetzendem Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg in den Morgenstunden im Volleinsatz. 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen seien unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs, teilte die Stadtreinigung am frühen Morgen mit. Der Einsatz sei nötig, weil um Mitternacht einsetzender Schneefall von gebietsweise bis zu fünf Zentimetern liegen geblieben sei. In Erwartung des einsetzenden Schneefalls seien sämtliche Einsatzfahrzeuge bereits am Vortag vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden, hieß es weiter. Trotz des umfangreichen Einsatzes mit Räum- und Streufahrzeugen könne es noch glatt sein.

Mehrere Unfälle auf der A7

Schneefall und Glätte verursachten am frühen Morgen mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 7 in Norddeutschland. In Richtung Norden auf Höhe der Raststätte Holmmoor fuhr ein Transporter in die Mittelschutzleitplanke, wie die Polizei mitteilte. In der Folge habe es durch den Rückstau einen weiteren Unfall gegeben. Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine Person leicht verletzt worden. Zeitweise wurde die Autobahn gesperrt.

Außerdem fuhr zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug in die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort gab es daher am frühen Morgen eine Vollsperrung der A7. Gegen 8.30 Uhr meldete die Polizei, dass der Lkw geborgen sei und die Strecke wieder frei ist.

Schleswig-Holstein: Auch Züge von Wetter-Problemen betroffen

Bei den Leitstellen in Schleswig-Holstein ging nach Angaben mehrerer Sprecher heute früh ein Glätteunfall nach dem anderen ein. Bis 7 Uhr waren es insgesamt bereits über 80 in dem Bundesland. Es blieb laut Polizei meist bei Blechschäden. Besonders betroffen sei der Süden von SH. "Lassen Sie das Auto stehen, wenn es geht", appellierte die Polizei. Aber auch der öffentliche Nahverkehr hat mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen. Viele Züge sind heute in ganz Schleswig-Holstein verspätet, weil sich laut Bahn die Weichen nicht mehr bewegen lassen. Davon ist vor allem der Raum Kiel betroffen. Bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) blieb in der Nacht ein Regionalzug liegen, die Passagiere mussten in einen anderen Zug umsteigen. In Kiel blieben auch Busse heute Morgen erstmal im Depot, die KVG stellte den Betrieb nach eigenen Angaben gegen 2 Uhr in der Nacht ein. Um 7 Uhr morgens lief der Busverkehr aber langsam wieder an.

Niedersachsen: Unfälle vor allem im Nordwesten

Schneefall und glatte Straßen führten auch in Niedersachsen zu mehreren Verkehrsunfällen. Im Raum Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim seien elf witterungsbedingte Unfälle gemeldet worden, im Raum Oldenburg habe es sieben Glätteunfälle in der Nacht und am Morgen gegeben, teilte die Polizei mit. Dabei ist nach bisherigem Kenntnisstand niemand schwer verletzt worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte im ganzen Land bis zum Vormittag vor Glätte. Abgesehen von den Ostfriesischen Inseln sowie den westlichen Landesteilen gebe es einen bis fünf Zentimeter Neuschnee - lokal seien auch zehn Zentimeter möglich. Im Harz könne es in hohen Lagen zu schweren Sturmböen und zu Schneeverwehungen kommen. Wegen der lockeren Schneedecke könnten dort Straßen und Schienen stellenweise unpassierbar sein.

Viele Unfälle auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch für viele Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern begann der Mittwoch mit Schnee und Glätte. Im Raum Rostock habe man mit einer Welle von 23 Glätteunfällen zu tun, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Im Kreuz Rostock fuhr sich ein 40-Tonner in der Überleitung von der A19 zur A20 in Richtung Lübeck fest. Auf der A24 Höhe Parchim Richtung Hamburg rutschte ein Transporter in die Leitplanke. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Auf der B103 Laage Richtung Dummerstorf stellte sich ein LKW quer. Auch von der Polizei Neubrandenburg hieß es, dass Unfälle in schnellem Takt gemeldet würden. Im ganzen Land schneite es. Vor allem Westmecklenburg sowie die Ostsee- und Boddenküste sind betroffen. Das Schneetief breite sich weiter über Vorpommern aus, wie NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich sagte.

Glatte Straßen und Unfälle wegen Wintereinbruch bereits seit mehreren Tagen

Der Wintereinbruch hatte bereits am Dienstag in Niedersachsen Einschränkungen im Zugverkehr mit sich gebracht. Besonders im Harz behinderten zudem Schnee und Eis den Straßenverkehr. Es gab dort in den vergangenen Tagen bereits mehrere Unfälle, wie auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort war es vielerorts zu starken Schneefällen gekommen. Auch in Teilen Schleswig-Holsteins hatte Schneefall für schwierigere Straßenverhältnisse als normal gesorgt.

Weiter Schneefälle möglich

Zunächst soll es heute noch vielerorts im Norden schneien. Später sollen die Wolken dann bei Höchsttemperaturen um null Grad von Nordfriesland her auflockern. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen nach Angaben des DWD dann weiter in den Keller rauschen: Im Landesinneren sind bis minus acht Grad möglich, an den Küsten bis minus zwei Grad. Bis zum Wochenende ist auch weiter mit Schneeschauern zu rechnen.

DWD gibt vorläufige Herbst-Bilanz bekannt

Zum Schluss zeigt sich der diesjährige Herbst in diesen Tagen von seiner winterlichen Seite. Doch wie sieht die gesamte Bilanz für den Herbst 2023 aus? Der DWD stellt heute seine vorläufigen Daten vor. Der Herbst im vergangenen Jahr war der drittwärmste seit dem Beginn flächendeckender Messungen im Jahr 1881 mit einer Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad.

