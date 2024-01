Winterwetter: Es bleibt glatt in Norddeutschland Stand: 17.01.2024 08:36 Uhr Auf vielen Straßen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und MV ist Vorsicht angebracht. Es herrschen in weiten Teilen überfrierende Nässe und Glätte. Vor allem für Süd-Niedersachsen wird viel Neuschnee erwartet.

Seit dem erneuten Wintereinbruch ist es besonders in Niedersachsen, aber auch in den anderen norddeutschen Bundesländern zu Glatteis auf Wegen, Straßen und Autobahnen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat amtliche Warnungen vor Straßenglätte herausgegeben. Die Polizei ruft Autofahrende dazu auf, vorausschauend und vorsichtig zu fahren. Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer sollten den Harz umfahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Bis 15 Zentimeter Neuschnee in Göttingen und Goslar erwartet

Heute und morgen kann es laut DWD stark schneien. Für Norddeutschland könnte es heute besonders im Süden Niedersachsens problematisch werden. Für die Kreise Göttingen und Goslar gilt eine amtliche Warnung vor Schneefall. Dort können bis zu 15 Zentimeter Schnee fallen.

Viel Schnee wird besonders in der Mitte und im Süden Deutschlands erwartet. Die Deutsche Bahn rechnet mit Auswirkungen auf den Schienenverkehr und hob für Mittwoch die Zugbindung auf. Reisende sollten Fahrten - wenn möglich - verschieben. Sitzplatz-Reservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Weitere Informationen Schnee und Eis bremsen Bahn- und Flugverkehr aus Meteorologen warnen heute in weiten Teilen Deutschlands vor kräftigen Schneefällen und Glatteis. Mehr bei tagesschau.de extern

Warnung auch vor Sturmböen

Außerdem gilt für die schleswig-holsteinische Nordseeküste, Fehmarn sowie den Kreis Schleswig-Flensburg und für die niedersächsische Küste im Landkreis Cuxhaven eine amtliche Warnung vor Sturmböen, in Nordfriesland und auf Helgoland gibt es teilweise auch schwere Sturmböen. Es könnten Äste und Gegenstände herabstürzen.

Hamburg: Flugausfälle und Winterdienst im Volleinsatz

Der Flugverkehr in Hamburg ist wetterbedingt beeinträchtigt - vor allem wegen der Verhältnisse an den Drehkreuzen München und Frankfurt, wo nur die "allernotwendigsten Flüge" abgefertigt werden. Nach Angaben des Airports fallen in Hamburg mindestens 30 Verbindungen aus.

Der Winterdienst ist in der Stadt seit 1 Uhr nachts mit etwa 280 Fahrzeugen und 700 Kräften im Einsatz, um Hauptverkehrsstraßen, Busbuchten sowie ausgewählten Rad- und Fußwege nutzbar zu halten.

Die Polizei verzeichnete in der Nacht nach eigener Auskunft keine Glätteunfälle. Am Dienstagmorgen hatte es binnen kurzer Zeit mindestens 25-mal gekracht, berichtete ein NDR Reporter.

Schleswig-Holstein: A1 bei Lübeck voll gesperrt

Am Morgen kam ein Lastwagen auf der A1 bei Lübeck von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Die Fahrbahn in Richtung Norden wurde für die Bergung des 40-Tonners zwischen Lübeck Zentrum und Bad Schwartau voll gesperrt. Ansonsten habe es in der vergangenen Nacht aufgrund der Glätte nicht mehr Unfälle als sonst gegeben, teilten die Leitstellen der Polizei mit.

Bereits am Dienstag war auf der A7 bei Neumünster ein Lkw-Gespann von der Fahrbahn abgekommen. Auch dieser Unfall zog eine stundenlange Sperrung nach sich. In Ahrensburg im Kreis Stormarn wurden sechs Menschen bei einem Unfall mit einem Linienbus leicht verletzt.

Weitere Informationen Schneeglatte Straßen sorgen in SH für zahlreiche Unfälle Auf glatten Straßen gibt es seit gestern Abend Unfälle, besonders auf der A7. Schwierig ist die Lage vor allem für große Lkw. mehr

Niedersachsen: Viele Unfälle seit Montagabend

Trotz anhaltender Glätte blieb es auf den Straßen in Niedersachsen am Morgen zunächst ruhig. Nach Angaben diverser Polizeidienststellen ereigneten sich auch nachts keine größeren Unfälle aufgrund der Wetterlage.

Seit Montagabend hatte es zahlreiche Unfälle wegen extremer Glätte gegeben. Allein im Nordwesten Niedersachsens krachte es seit Montag mehr als 140 Mal.

Schwerverletzter in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern blieb es in der Nacht und am Morgen zunächst ruhig, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag waren bei zwei Unfällen auf schneeglatten Straßen zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. So geriet auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Auto auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Bei einem Unfall auf der A24 bei Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde ein Autofahrer leicht verletzt, als sich sein Fahrzeug überschlug.

Ärzte empfehlen "Pinguin-Gang" bei Glatteis

Nicht nur auf den Straßen kann es glatt werden, auch für Fußgänger bergen Gehwege Gefahren durch Glätte. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) veröffentlichte einen Tipp, wie man sich bei Glätte besser auf den Beinen halten kann: Demnach sollten sich Menschen im leicht nach vorne gebeugten "Pinguin-Gang" über glatte Flächen bewegen. "Der Watschelgang des Pinguins ist eine einfache und wirksame Methode, die jeder umsetzen kann", erklärte DGOU-Präsident Andreas Seekamp.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.01.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter