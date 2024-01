Winterwetter: Glatte Straßen und Flugausfälle in Hamburg Stand: 17.01.2024 06:52 Uhr Glatteis und starker Schneefall dürften heute in vielen Teilen Deutschlands für ein Verkehrschaos sorgen. In Hamburg ist der Winterdienst seit den Nachtstunden im Einsatz. Auch der Flugverkehr ist beeinträchtigt.

Überfrierende Nässe und Schnee sorgen in Norddeutschland weiter für glatte Straßen. In Hamburg sind seit 1 Uhr nachts mehr als 700 Einsatzkräfte der Stadtreinigung Hamburg unterwegs. Neben wichtigen Hauptverkehrsstraßen räumen und streuen sie auch ausgewählte Radwege, Bushaltestellen und Zebrastreifen. Trotzdem kann es weiter glatt sein. Zu nächtlichen Unfällen sei es aufgrund der Glätte aber nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen

Vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands warnt der Deutsche Wetterdienst vor teils extremem Glatteis durch gefrierenden Regen. In manchen Regionen sollen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Wegen des erwarteten Wintereinbruchs bietet die Lufthansa heute nur einen sogenannten Rumpfflugplan an. An ihren Drehkreuzen Frankfurt und München werde man nach den Vorgaben der Flughäfen nur die allernotwendigsten Flüge abwickeln können, hatte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag gesagt. Davon sind auch viele Verbindungen von und nach Hamburg betroffen. Schon jetzt fallen hier in Hamburg mindestens 30 Flüge aus. Welche Flüge konkret gestrichen sind, kann man auf der Internetseite des Hamburger Flughafens erfahren.

Auch Züge könnten ausfallen

Auch die Bahn rechnet mit Zugausfällen im Fernverkehr. Fahrgäste können ihre Reise verschieben und alle Tickets später nutzen. Bahnmitarbeiterinnen und -mitarbeiter halten sich in den betroffenen Regionen bereit, zugeschneite, vereiste Weichen zu räumen.

