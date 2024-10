Wetteraussichten für den Norden: Licht am Ende des Regen-Tunnels Stand: 01.10.2024 17:14 Uhr Das lange Brückentags-Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit sowie der Ferienbeginn in Niedersachsen und Bremen stehen bevor - laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht die Aussicht auf besseres Wetter im Norden.

Während in der Nacht zu Mittwoch im gesamten Norden weiterhin mit Regenfällen zu rechnen ist, werden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein erste Auflockerungen erwartet. Im Laufe des Tages soll es dann im Norden nur noch vereinzelt regnen bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. "Von Nordwesten her wird es etwas freundlicher", sagt Lutz Beckebanze vom DWD am Dienstag auf Anfrage von NDR Info.

Freundliches Wetter am Feiertag

Am Tag der Deutschen Einheit werden am Vormittag noch ein paar Tropfen erwartet, danach soll es laut DWD aufklaren. Am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit niederschlagsfreiem, freundlichem Wetter in Norddeutschland und Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. "Dabei wird es insbesondere im nördlichen Schleswig-Holstein und westlichen Niedersachsen ein recht sonniger Tag", so Beckebanze. "Ab Donnerstag setzt sich ein Hochdruckeinfluss durch, der auch am Freitag und Sonnabend anhält." Dabei soll es trocken und freundlich bleiben.

Besucher der Einheitsfeier in Schwerin können sich also auf einen trockenen Feiertag freuen. Und die Menschen in Niedersachsen und Bremen auf einen freundlichen Start in die Herbstferien.