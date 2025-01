Wetter im Norden: Schneefront zieht Richtung MV weiter Stand: 09.01.2025 21:54 Uhr Im Süden Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns soll es auch in der Nacht noch schneien, später regnen. Erneut kann es glatt werden. An einigen niedersächsischen Schulen fällt am Freitag die Schule aus.

Nachdem am Donnerstag vor allem der Süden Niedersachsens einiges an Schnee abbekommen hat, zieht die Front Richtung Mecklenburg-Vorpommern weiter. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehen die Schneefälle in der Nacht in Regen und Schneeregen über. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt könnte es auf den Straßen gebietsweise rutschig werden.

Für Freitag sagt der DWD einen Wechsel aus Sonne und teils dichten Wolken voraus, dabei könne es von der Nordsee her einzelne Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer geben. Die Temperaturen in Norddeutschland bleiben dabei auch tagsüber einstellig.

Einschränkungen im ÖPNV

In Hannover fahren bis Freitagmorgen keine Buslinien mehr, wie die Üstra Verkehrsbetriebe mitteilten. Zuvor war es in der Region Hannover aufgrund der Wetterlage zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Auch bei der Stadtbahn und bei der S-Bahn Hannover gibt es Ausfälle und Verspätungen.

Zu erheblichen Behinderungen im Stadt- und Regionalverkehr kommt es zudem in Hildesheim.

Beim Zugverkehr führte das anhaltende Winterwetter am Donnerstag ebenfalls zu Einschränkungen. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich unter bahn.de oder in der App DB Navigator über Verspätungen und Zugausfälle zu informieren und gegebenenfalls andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Vielerorts Schulausfall am Freitag

In Landkreis und Stadt Göttingen fällt am Freitag in allen Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen der Unterricht aus. Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler werde sichergestellt, teilte der Landkreis mit. Auch an allen Schulen im Landkreis Northeim findet am Freitag kein Unterricht statt. Im Landkreis Holzminden sind alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Grundschule Duingen und die Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen vom Unterrichtsausfall betroffen. Die Schülerinnen und Schüler der Georg-von-Langen-Schule Holzminden seien verpflichtet, stattdessen an einem Online-Unterricht teilzunehmen.

Unfälle in Teilen von Niedersachsen

Nach Polizeiangaben kam es am Vormittag in Niedersachsen wetterbedingt zu einigen Unfällen, die aber meist glimpflich verliefen. Im Bereich Northeim sowie im Harz seien Autos in Gräben oder gegen Leitplanken gerutscht. Auch auf der A7 zwischen Northeim Nord und Echte sowie in der Gegenrichtung zwischen Seesen und Echte gab es demzufolge Unfälle, wie NDR Niedersachsen berichtete.

Ob die Schneefälle in den Höhenlagen ausreichen, damit am kommenden Wochenende im Harz die Skipisten geöffnet werden können, steht noch nicht fest.

