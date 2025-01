Wetter im Norden: Glättegefahr durch gefrierenden Sprühregen Stand: 14.01.2025 09:53 Uhr Heute besteht in Norddeutschland gebietsweise Glättegefahr. In Hamburg ist der Winterdienst deshalb seit dem frühen Morgen im Großeinsatz. Im weiteren Wochenverlauf sollen die Temperaturen aber wieder steigen.

Im Laufe des Vormittags zieht von Norden gefrierender Regen und Sprühregen auf. Daher warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für weite Teile Norddeutschlands vor Glatteis im Straßenverkehr. Auch Fuß- und Radwege können glatt sein. Das betreffe vor allem das südliche Schleswig-Holstein, den Nordosten von Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.

Winterdienst in Hamburg im Großeinsatz

Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg ist seit den frühen Morgenstunden mit 725 Einsatzkräften unterwegs. Sie streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busbuchten sowie Rad- und Gehwege, wie das Unternehmen mitteilte. Es könne jedoch weiterhin glatt sein, hieß es. Auf den Straßen der Hansestadt blieb es am Morgen zunächst ruhig. "Es gab bislang keine glättebedingten Verkehrsunfälle", sagte ein Polizeisprecher.

In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen in Schleswig-Holstein gilt bis heute Mittag eine Sturmböen-Warnung - sowohl an der Küste als auch im Binnenland. Der DWD rechnet mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde.

Mecklenburg-Vorpommern: Schulen bleiben geöffnet

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerium wies darauf hin, dass Kinder und Jugendliche, die ihre Schule wegen widriger Witterungsverhältnisse nicht erreichen können, von der Schule abgemeldet werden müssen. Sie gelten dann als entschuldigt. Die Entscheidung liege bei den Erziehungsberechtigten. Die Schulen blieben aber grundsätzlich geöffnet. Der Unterricht für alle Jahrgangsstufen finde statt.

Ab heute Nachmittag klettern die Temperaturen verbreitet in den Plus-Bereich, sodass die Lage im Straßenverkehr im weiteren Verlauf der Woche einigermaßen entspannt sein dürfte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 14.01.2025 | 09:30 Uhr