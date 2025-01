Wetter im Norden: Bis morgen Minusgrade und Glättegefahr Stand: 13.01.2025 10:45 Uhr Nach mehreren Sturmfluten in den vergangenen Tagen und einem sehr kalten Wochenstart steigen die Temperaturen im Verlauf dieser Woche. Heute besteht in Norddeutschland gebietsweise aber noch Glättegefahr.

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg liegen die Temperaturen auch heute vielerorts rund um den Gefrierpunkt. Zudem zieht von Norden gefrierender Regen und Sprühregen auf. Daher meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen Norddeutschlands Gefahr vor Glatteis im Straßenverkehr. Auch Fuß- und Radwege können stellenweise glatt sein. In Niedersachsen liegen die Temperaturen im Binnenland bei bis zu -7 Grad und an den Küsten bei bis zu -3 Grad, es tritt zudem gebietsweise Nebel auf, der für eingeschränkte Sicht sorgt.

Nach einer weiteren erneut kalten Nacht sollen die Temperaturen dann ab Dienstag verbreitet in den Plus-Bereich klettern, sodass die Lage im Straßenverkehr im weiteren Verlauf der Woche einigermaßen entspannt sein dürfte.

Strenger Frost im Oberharz

Im Oberharz erwartet der DWD zum Wochenstart strengen Frost bis -12 Grad. Dabei soll streckenweise Glättegefahr durch Reif herrschen. Am Wochenende konnten Winter-Fans perfekte Schnee-Bedingungen genießen. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage hatten alle Wintersportgebiete im Harz geöffnet. Die großen Skilifte und Seilbahnen waren laut Harzer Tourismusverband geöffnet - wie die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Landkreis Goslar). Schneehöhen von 20 bis 40 Zentimetern waren vorhergesagt.

Sturmflutwarnung an der Ostsee aufgehoben

Schwieriger war die Lage dagegen an den Küsten: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte - nach mehreren Sturmfluten in den vergangenen Tagen - auch am Sonntag für die deutsche Ostseeküste vor einer leichten Sturmflut gewarnt. Im Tagesverlauf wurde die Warnung dann aufgehoben, es gab aber bis Sonntagabend noch erhöhte Wasserstände an der Küste.

Kitesurfer in Kieler Förde in Not - Suche eingestellt

In der Kieler Förde war trotz der widrigen Bedingungen am Samstag offenbar ein Kitesurfer aufs Wasser gegangen und in Not geraten. Wie die Kieler Feuerwehr mitteilte, meldete ein Schiff den Vorfall in Höhe des Friedrichsorter Leuchtturms am Nachmittag an die Leitstelle. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Seenotretter hätten daraufhin mit Booten, einer Drohne und einem Rettungshubschrauber nach der Person gesucht. Am Abend sei die Suche ergebnislos eingestellt worden.

