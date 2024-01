Ver.di ruft für Freitag zu Warnstreiks im Nahverkehr auf Stand: 29.01.2024 15:46 Uhr Nach dem Streik ist vor dem Streik: Während die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn wieder verhandeln, stehen im ÖPNV die Zeichen auf Warnstreik. Am Freitag soll es deutschlandweit zum Ausstand bei Bussen und Bahnen in den Kommunen kommen.

Nach dem Ende des fünftägigen Streiks bei der Deutschen Bahn stehen nun Arbeitsniederlegungen bei Bussen und Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in weiten Teilen Deutschlands bevor. Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Es werde in allen Bundesländern außer Bayern gestreikt, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle am Montag in Berlin. Wie lange die Aktionen in den einzelnen Bundesländern dauern sollen, ist noch nicht ganz klar - teils soll offenbar nur bis zum Vormittag gestreikt werden, teils ganztägig.

130 Unternehmen mit 90.000 Beschäftigten betroffen

Von den Arbeitskämpfen sind über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt etwa 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen betroffen. Ver.di hatte in der vergangenen Woche beklagt, dass die ersten Tarifrunden für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in allen 16 Bundesländern ohne Ergebnis geblieben seien. Es müssten aber schnell Lösungen gefunden werden, um eine Entlastung der Beschäftigten herbeizuführen. Die Tarifverhandlungen hatten im Dezember begonnen. Seit dem 1. Januar besteht keine Friedenspflicht.

Die Tarifverträge der einzelnen Länder unterscheiden sich laut ver.di an vielen Stellen voneinander und jeder Tarifbereich habe eigenständige Forderungen entwickelt. Doch allgemein gehe es um die Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten, die Verringerung unbezahlter Wegzeiten, eine Ausweitung der Ruhezeiten, die Erhöhung des Urlaubsanspruchs oder zusätzliche Entlastungstage.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 29.01.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr