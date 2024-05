Hamburger Hafen: Containerschiffe können jetzt Landstrom bekommen Stand: 13.05.2024 14:03 Uhr Am Montag ist im Hamburger Hafen die erste Landstromanlage für Containerschiffe in Betrieb gegangen. Die Frachter können so während der Liegezeit mit grünem Strom versorgt werden und sollen ihre eigenen Generatoren abstellen.

Rund 400 Meter lang ist das Containerschiff "Vasco da Gama" der französischen Reederei CMA CGM. Normalerweise stammt der Strom, der an Bord für Kühlcontainer und den Schiffsbetrieb benötigt wird, aus den bordeigenen Generatoren. Im Beisein von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wurden die Motoren nun erstmals abgestellt.

Senat sieht Hamburg als Vorreiter

Für rund 13 Millionen Euro ist in den vergangenen Jahren am Eurogate-Terminal eine Landstromanlage gebaut worden. Ähnliche Anlagen sollen in den kommenden Monaten an den Terminals Burchardkai und Altenwerder in den Regelbetrieb gehen. Der Senat sieht Hamburg beim Thema Landstrom als Vorreiter in Europa.

Landstrompflicht ab 2030 geplant

Noch sind die Reeder nicht verpflichtet, im Hafen ihre Maschinen abzustellen. Das kritisiert unter anderem Malte Siegert vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Ob die Luft im Hafen und in der Stadt sauberer wird, darüber entscheide die Kassenlage der Reeder. Landstrom gilt allgemein als teurer als der an Bord erzeugte Strom. Europaweit ist eine Landstrompflicht erst ab 2030 geplant.

