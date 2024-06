Unwetterschäden stören Bahnverkehr im Raum Hamburg Stand: 28.06.2024 08:37 Uhr Über weite Teile Norddeutschlands sind gestern Unwetter mit Hagel, Sturm und starkem Regen gezogen. Viele Fernzüge von und nach Hamburg wurden seit dem Abend umgeleitet oder fielen aus. Teils gibt es immer noch Probleme.

Zwischen Bremen und Hamburg verkehrten aufgrund von Unwetterschäden zeitweise keine Züge. Sie wurden über Hannover umgeleitet. Der Verkehr lief zwar am frühen Morgen wieder an, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. Die Strecke sei aber nur mit langsamer Geschwindigkeit befahrbar. Dies habe Verspätungen von ungefähr 15 Minuten zur Folge. Bei Tostedt (Landkreis Harburg) waren Gleise unterspült worden.

Auch Metronom zwischen Hamburg und Bremen betroffen

Auch die Metronom-Verbindungen zwischen Hamburg und Buchholz, Buchholz und Lauenbrück sowie Lauenbrück und Bremen sind betroffen. Seit gestern Abend gibt es Zugausfälle, Verspätungen und teils Ersatzfahrten mit Bussen. Laut Internetseite des Unternehmens sollen die Einschränkungen bis heute Vormittag dauern.

Laut Internetseite der Deutschen Bahn fallen zudem weiterhin einzelne IC/ICE-Züge zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen aus. Reisende werden gebeten, sich auf bahn.de über ihre Zugverbindungen zu informieren. Am Abend waren auch IC/ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet worden und verspäteten sich oder fielen komplett aus.

Mehr als 700 Unwetter-Einsätze in Hamburg

Die Feuerwehr in Hamburg war mehr als 700 Mal im Einsatz. Dabei ging es meist um entwurzelte Bäume sowie überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Tiefgaragen. Überwiegend betroffen war der Osten der Stadt, insbesondere die Stadtteile Barmbek, Winterhude, Wandsbek, Lohbrügge und Bergedorf, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Mühlenkamp im Stadtteil Winterhude stand das Wasser nach einem Bericht von NDR 90,3 zeitweise kniehoch. Nachdem die Einsatzkräfte verstopfte Gullys gereinigt hatten, floss das Wasser an den meisten Orten wieder ab. In einer Tiefgarage in Eilbek standen die Autos bis zum Dach im Wasser. In Barmbek-Süd wurde das Dach eines Mehrfamilienhauses auf einer Fläche von rund 30 Quadratmeter abgedeckt.

Zwischen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt kippten zwei Bäume auf die Strecke der U3. Sie wurde vorübergehend gesperrt. Auch auf die S-Bahngleise in Hamburg-Bergedorf sei ein Baum gestürzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Region Hannover: Straßen überspült, Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt

In der Region Hannover wurden aufgrund von Starkregen Straßen überspült und Gullydeckel hochgedrückt. Die Feuerwehr musste in Langenhagen Keller auspumpen. Der Flughafen stellte kurzzeitig den Betrieb ein. Im Kreis Hameln-Pyrmont wurde vorübergehend ein Zeltlager mit etwa 2.000 Teilnehmern evakuiert. Laut Polizei kamen die Kinder und Jugendlichen in einem Schulzentrum unter.

In Bad Gandersheim gab es einen Stromausfall, Teile der Stadt waren davon betroffen. Schwerpunkt der Feuerwehreinsätze war laut NDR 1 Niedersachsen jedoch die Gemeinde Katlenburg. Dort war die Feuerwehr an mehr als 40 Orten unterwegs. Straßen wurden überflutet, Keller mussten leer gepumpt werden.

Schleswig-Holstein: Regatta-Tag bei Kieler Woche endet früher

In Schleswig-Holstein fielen die Gewitter vor allem im Kreis Nordfriesland und im Hamburger Umland heftig aus. Insgesamt rückten die Feuerwehren landesweit etwa 150 Mal aus. Gründe dafür waren unter anderem auf die Straßen gekippte Bäume und ein Blitzeinschlag in einem Haus in Oldenborstel (Kreis Steinburg). Dabei wurde ein Mensch verletzt. Außerdem fuhren die Wehren aus Harrislee und Niehuus im Kreis Schleswig-Flensburg nach Dänemark. Die Kollegen dort brauchten Hilfe bei einem Einsatz, so ein Sprecher der Leitstelle.

Von der Wetterlage war auch die Kieler Woche betroffen. Der Regatta-Tag auf der Kieler Förde wurde vorzeitig beendet, weil ein nahendes Gewitter dieses aus Sicherheitsgründen nötig machte.

MV: Blitze setzen Getreidefeld und Strohballenpresse in Brand

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schlug in Schloen bei Waren ein Blitz in ein Getreidefeld ein. Es brannte daraufhin auf einer Fläche von einem Hektar, wie NDR 1 Radio MV berichtete. Der Landwirt habe aber umsichtig gehandelt und sofort mit einem Traktor eine Furche um das brennende Feld gezogen. Dadurch sei verhindert worden, dass sich das Feuer ausbreiten konnte, sagte ein Kreissprecher. In Demmin brannte eine Strohballenpresse aus. Auch hier war ein Blitzeinschlag der Grund. In Köslin brannte nach einem Blitzeinschlag das Dach eines leer stehenden Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt.

Die B104 zwischen Schwerin und Rampe musste für zwei Stunden gesperrt werden. Mehrere Bäume kippten um, ein 64-jähriger und ein 67-jähriger Autofahrer kollidierten damit. Beide blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro. Auch mehrere Keller liefen voll. In Pasewalk fielen Äste auf ein parkendes Auto, auch in Waren und bei Anklam musste die Feuerwehr Bäume von der Straße räumen.

Heute Abkühlung auf 21 bis 27 Grad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte gestern flächendeckend vor den Gewittern gewarnt und von einer "Lage mit hohem Unwetterpotenzial" gesprochen. Für einige Regionen in MV sind weiterhin starke Gewitter mit viel Regen, Hagel und stürmischen Böen vorhergesagt.

Heute soll es deutlich abkühlen auf 21 bis 26 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis 27 Grad. Dabei soll es auch wieder zunehmend aufheitern. Auch für Sonnabend wird dann überwiegend freundliches Wetter im Norden erwartet. Am Sonntag erreichen die Temperaturen dann meist nur noch Werte um 20 Grad, dabei sind auch wieder Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Siebenschläfer-Tag nur mit bedingter Aussagekraft

Laut Bauernregel soll das Wetter in den nächsten sieben Wochen so bleiben wie am Donnerstag - denn das war der Siebenschläfer-Tag. Müssen wir jetzt durchgängig mit besonders viel Hitze und anschließenden Gewittern rechnen? Ganz von der Hand zu weisen sei die Regel nicht, erklärte der DWD. Gegen Ende Juni stabilisiere sich häufig die Wetterlage, die die Witterung der folgenden Wochen bestimmt. Eine Garantie sei sie aber nicht - die Bauernregel beziehe sich zudem mehr auf den Zeitraum um den Siebenschläfer-Tag als auf das konkrete Datum.

Das sagt auch Wetterexperte Sebastian Wache aus Schleswig-Holstein. "Man darf die Siebenschläfer-Regel nicht an einem Tag festmachen, sondern über einen Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli. Und das Wetter, was sich dann einstellt, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also eine 50-Prozent-Chance, dass diese Wetterlage dann ein wenig länger Bestand haben kann. Letztes Jahr passte diese Regel ganz gut, da hatten wir einen recht verregneten Juli und August. Dieses Jahr will ich die Hoffnung nicht schmälern auf einen guten Sommer", so Wache.

Klimawandel verändert Prognosen

Angesichts der Folgen des Klimawandels verändern sich diese Prognosen. "Gewisse Wetterlagen zeigen sich stabiler, das würde einerseits für den Siebenschläfer sprechen. Aber wir sehen mittlerweile immer häufiger kräftigere Hochdrucklagen auch über Mitteleuropa, die Unwetterlagen fördern können, wenn die heiße Luft aus dem Süden herangetragen wird." Daher passe nicht mehr unbedingt, was vor 100 Jahren entdeckt worden sei.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 27.06.2024 | 21:45 Uhr