Stand: 28.06.2024 08:00 Uhr Flugplatz Schachtholm: Leichtflugzeug verunglückt

In Schachtholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Abend ein Pilot mit seinem Leichtflugzeug beim Landeanflug verunglückt. Laut Polizei landete die einmotorige Maschine auf der asphaltierten Piste, schoss dann aber über die Landebahn hinaus und fuhr in hohes Gras hinein. Dort brach laut Feuerwehr das Vorderrad ab, anschließend überschlug sich das Flugzeug. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Pilot bereits aus seinem Flugzeug befreit, wie es hieß. Er wurde per Rettungswagen in eine Rendsburger Klinik gebracht. Die Feuerwehren Hamweddel und Rendsburg sicherten die Unfallstelle ab. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 06:00 Uhr