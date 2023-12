Unwetter durch Tief "Zoltan": DWD warnt vor Sturmfluten und Orkanböen Stand: 21.12.2023 14:37 Uhr An der Nordseeküste besteht von heute an Sturmflutgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor den Sturmböen des Tiefs "Zoltan". An den Küsten und auf den Inseln seien orkanartige Böen möglich.

Für ganz Norddeutschland gilt bis Samstagabend eine Unwetterwarnung. Laut DWD ist bis dahin mit ergiebigem Dauerregen und orkanartigen Böen zu rechnen. Auf dem Brocken im Harz besteht demnach die Gefahr von Orkanböen der Stufe 3 von 4. Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat die Brockenbahn heute den Betrieb zwischen Schierke und dem Brocken eingestellt. Auch in den kommenden Tagen könne es zu Einschränkungen kommen, teilten die Harzer Schmalspurbahnen mit.

Sturm an der Küste: Windstärke bis Stufe 12 möglich

Sturmtief "Zoltan" soll heute im Laufe des Tages auf die deutsche Küste treffen. In exponierten Lagen auf Helgoland und an der Nordseeküste sowie auf Fehmarn in der Ostsee sind laut DWD Windstärken der Stufen 11 und 12 nicht ausgeschlossen. Bereits im Verlaufe des Vormittags hatte die Windstärke an der Küste Niedersachsens zugenommen. Größere sturmbedingte Einsätze gab es laut den Leitstellen Oldenburg und Ostfriesland zunächst nicht. Dort erwartet man aber, dass sich das zum frühen Nachmittag hin ändert.

Polizei warnt vor Aufenthalt in tiefer gelegenen Elbegebieten

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut in der Nacht. In Hamburg wird der Hochwasserscheitel heute Abend gegen 23.25 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 4,12 bis 4,62 Metern über Normalhöhennull erwartet - das entspricht 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Die Polizei Hamburg hat eine Warnung vor dem Aufenthalt in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe ausgesprochen. An der Küste sowie an Elbe und Weser können die Wasserstände laut BSH die Sturmflutmarke von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen.

Beruhigung in der Nacht - höhere Wasserstände am Freitag?

Auch in Husum, am Eider-Sperrwerk bei Tönning und in Elsfleth wird heute Abend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Im Verlaufe des Abends sollen die Wasserstände zunächst abnehmen, bevor sie laut BSH-Vorhersage am Freitag erneut Sturmflutniveau erreichen. Betroffen sind dann voraussichtlich auch Cuxhaven, die Ostfriesischen Inseln Borkum und Norderney sowie Emden und Papenburg an der Ems. Dabei werden etwas höhere Wasserstände erwartet als am Donnerstagabend.

Mehrere Fähren fallen aus

Wegen des stürmischen Wetters müssen sich Reisende auf einen eingeschränkten Fährverkehr einstellen. Von Donnerstagabend bis voraussichtlich zum frühen Nachmittag am Freitag fahren keine Fähren von Rostock ab, wie das Unternehmen Scandlines mitteilte. Auch ab Gedser soll im Laufe des Abends der Verkehr eingestellt werden und voraussichtlich erst am Freitagnachmittag wieder anlaufen. Der Fährbetrieb zwischen Puttgarden und Rødby soll hingegen weiter laufen.

Am Freitag soll auch der Fährverkehr von und zu der Ostfriesischen Insel Wangerooge komplett eingestellt werden, wie die Deutsche Bahn ankündigte, die den Fährverkehr mit einer Tochterfirma betreibt. Einschränkungen und Ausfälle einzelner Fahrten sind ab heute bereits für den Fährverkehr nach Langeoog, Baltrum und Spiekeroog angekündigt. Zwischen den Halligen und dem Festland fallen ebenfalls Fähren aus, teilte die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihrer Webseite mit.

Emden - Borkum (AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember planmäßig, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan

(AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember planmäßig, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan Norddeich - Juist (Inselfähre): Einschränkungen im Fährverkehr am 21. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist

(Inselfähre): Einschränkungen im Fährverkehr am 21. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist Norddeich - Norderney (Inselfähre Frisia): Einschränkungen im Fährverkehr am 21. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney

(Inselfähre Frisia): Einschränkungen im Fährverkehr am 21. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney Neßmersiel - Baltrum (Baltrumlinie): Alle Nachmittags- und Abendfahrten fallen am 21. Dezember aus. Einschränkungen am 22. Dezember erwartet. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/

(Baltrumlinie): Alle Nachmittags- und Abendfahrten fallen am 21. Dezember aus. Einschränkungen am 22. Dezember erwartet. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/ Bensersiel - Langeoog (Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 21. und 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/

(Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 21. und 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/ Neuharlingersiel - Spiekeroog (Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 21. und 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre

(Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 21. und 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre Harlesiel - Wangerooge (SIW Wangerooge und Watt Sprinter) Einschränkungen am 21. Dezember, keine Überfahrten am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.siw-wangerooge.de/siw-de

Wegen Unwetter - kein Schulunterricht in Bremerhaven

Für einen verfrühten Start der Weihnachtsferien sorgt Sturmtief "Zoltan" in Bremerhaven: Die Stadt kündigte am Donnerstag an, dass der Schulunterricht am Freitag dort ausfällt. Es werde allerdings ein Betreuungsangebot geben, hieß es. Eltern wurden zudem gebeten, ihre Kinder sicherheitshalber in die Schulen zu bringen und wieder abzuholen. Dies gelte vor allem bei Grundschulkindern.

Weihnachtsmärkte und Parks geschlossen

Auch anderswo hat das Wetter Folgen: Die Weihnachtsmärkte in Bremerhaven und Bremen bleiben heute zum Beispiel aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das gilt auch für mehrere Parks und den Stadtwald in Hannover. Die Stadt warnt grundsätzlich vor dem Betreten der Wälder und Parkanlagen während Stürmen und unmittelbar danach. Die Kreisfeuerwehr Northeim rät angesichts der Sturmlage dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Absperrungen der Straßenmeistereien sollten auf keinen Fall umfahren werden.

In Hamburg wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden zunächst wie geplant geöffnet lassen. "Wie es in den nächsten Tagen weiter geht, werden wir sehen", sagte ein Sprecher des Roncalli-Weihnachtsmarktes auf dem Rathausmarkt.

Ziemlich sicher keine weiße Weihnacht

Auch am Wochenende soll es regnerisch und mild bleiben, sagte Meteorologe Frank Böttcher am Mittwochabend dem NDR. Zu Heiligabend am Sonntag liege die Höchsttemperatur voraussichtlich zwischen 4 und 10 Grad Celsius: "Also weit entfernt vom Gefrierpunkt. Schnee und Eis werden kein großes Risiko sein." Und damit gibt es auch in diesem Jahr keine weißen Weihnachten.

