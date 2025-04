Union und SPD stellen Koalitionsvertrag jetzt vor Stand: 09.04.2025 15:59 Uhr CDU, CSU und SPD stellen nach knapp vier Wochen Verhandlungen ihren Koalitionsvertrag jetzt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vor. Offenbar konnten die künftigen Regierungspartner auch schon die Verteilung einiger Ministerien aushandeln - auch mehrere Norddeutsche sind mit dabei.

Osnabrücker Pistorius könnte Verteidigungsminister bleiben

Nach ARD-Informationen soll der Osnabrücker Boris Pistorius (SPD) weiterhin Verteidigungsminister bleiben. Neuer Finanzminister und Vizekanzler würde demnach der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der ebenfalls aus Niedersachsen stammt. Svenja Schulze könnte Entwicklungsministerin bleiben und das Arbeitsministerium an die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gehen.

Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass das Außenministerium erstmals seit fast 60 Jahren wieder an die CDU gehen soll - und zwar nach ARD-Informationen an den Schleswig-Holsteiner Johann Wadephul. Der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann könnte der neue Wirtschaftsminister werden, das Innenministerium würde an Alexander Dobrindt von der CSU gehen. Der bisherige Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, ist offenbar als Chef des Bundeskanzleramts vorgesehen.

Merz fasst Ziele zusammen

Bei der Vorstellung zählte CDU-Chef Friedrich Merz einige der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele auf: Die Stromsteuer soll auf ein europäisches Mindestmaß reduziert, die Gaspreisumlage abgeschafft und einen Industriestrompreis eingeführt werden. Überstunden sollen steuerfrei gestellt werden, für die Aktivrente ist eine monatliche Förderung von 2.000 Euro vorgesehen. Die neue Grundsicherung werde das Bürgergeld ersetzen. Zudem werde die künftige Regierung einen neuen Kurs in der Migration einschlagen und irreguläre Migration größtenteils beenden, auch durch Kontrollen an Bundesgrenzen. Zudem solle die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten deutlich vergrößert werden.

Weitere Informationen Regierungsbildung: Parteispitzen präsentieren ihre Pläne In Berlin äußern sich jetzt die Spitzen von CDU, CSU und SPD zum gemeinsamen Koalitionsvertrag.

Mietpreisbremse und Deutschlandticket bleiben

Die künftige schwarz-rote Koalition wird nach Angaben von SPD-Co-Chefin Saskia Esken die Mietpreisbremse verlängern. Zudem werde das Rentenniveau bei 48 Prozent über die Legislaturperiode hinaus festgeschrieben, fügt sie hinzu. Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll auch nach 2025 erhalten bleiben. Nutzer müssen sich aber von 2029 an voraussichtlich auf Preiserhöhungen einstellen.

Druck durch US-Zollpolitik beschleunigt Einigung

Nicht zuletzt die internationale Lage und die Zollpolitik der US-Regierung von Präsident Donald Trump setzten die Verhandler unter zusätzlichen Einigungsdruck. Experten sehen wegen der US-Zölle neue Rezessionsgefahren und Probleme für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Mit sinkenden Unternehmenssteuern, weniger Bürokratie und geringeren Energiepreisen will der voraussichtliche neue Kanzler Merz dagegenhalten.

Kanzlerwahl vermutlich Anfang Mai

Die SPD will ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss. Als mögliches Datum für die Kanzlerwahl steht der 7. Mai im Raum.

