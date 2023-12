Tief "Zoltan": Schwere Sturmflut erwartet - Bahnverkehr eingeschränkt Stand: 22.12.2023 07:41 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Sturmtief "Zoltan". An den Küsten und auf den Inseln sind bis morgen orkanartige Böen möglich. Heute Vormittag wird eine schwere Sturmflut erwartet. Im Bahnverkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

Für die Küsten Norddeutschlands gilt bis morgen Abend eine Unwetterwarnung. Laut DWD ist bis dahin mit ergiebigem Dauerregen und orkanartigen Böen zu rechnen. Auf dem Brocken im Harz besteht demnach die Gefahr von Orkanböen der Stufe 3 von 4. Im Rest Norddeutschlands kann es schwere Sturmböen geben. Heute Vormittag rechnet der DWD für die Nord- und Ostseeküsten mit Böen, die eine Geschwindigkeit von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde erreichen können, stärkere Orkanböen sind möglich. Auch im Rest Norddeutschlands bleibt es voraussichtlich zunächst stürmisch.

Auf der Insel Hiddensee wurde gestern Abend eine Sturmböe mit einer Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen worden. Am Darßer Ort, in Stralsund und Greifswald wurden Böen der Stärke 12 gemessen.

Schwere Sturmflut erwartet

Für die deutsche Nordseeküste sowie Hamburg besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut. Im Hamburger Elbgebiet warnte die Polizei für den Vormittag vor einer schweren Sturmflut. Die Wasserstände werden dann nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf etwa drei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Das betroffene Gebiet sollte laut Polizei gemieden werden. Der Hochwasserscheitel wird den Angaben zufolge gegen 11 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von bis zu 3,05 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. Auch für die ostfriesische Küste sowie das Wesergebiet sagt das BSH schwere Sturmfluten vorher. Dort sollen die Hochwasser am Vormittag und Mittag 2,5 Meter bis 3 Meter über dem mittleren Wert liegen. An der nordfriesischen Küste werden Wasserstände von 2 Meter bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet.

Weiterhin Einschränkungen im Bahnverkehr

Videos 3 Min Bahnverkehr auf vielen Strecken im Norden eingestellt Unter anderem die Strecke Hannover-Berlin und die Strecke Göttingen-Kassel wurden gesperrt. Kerstin Ligendza berichtet. 3 Min

Die Deutsche Bahn (DB) rechnet für heute mit weiteren Einschränkungen im Personenverkehr. Gestern gab es in Regional- und Fernverkehr zahlreiche Ausfälle und Verspätungen aufgrund der Sturmschäden. "Teilweise können Beschädigungen erst bei Tageslicht abschließend beurteilt werden", teilte ein Bahnsprecher mit. Heute fallen laut Auskunft auf der DB-Homepage etwa die ICE- und IC-Züge auf den Strecken von Hamburg über Hannover und Kassel nach Frankfurt, Stuttgart und Basel sowie nach Würzburg und München aus. Fernzüge nach Kiel enden bereits in Hamburg, die Halte in Neumünster und Kiel entfallen. EC-Züge nach Flensburg enden ebenfalls bereits in Hamburg. In Marienhafe, Norden, Norddeich und Norddeich Mole halten keine ICE- und IC-Züge.

Die Zugbindung sei für Donnerstag und Freitag aufgehoben, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Fahrgäste könnten ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen. Die DB verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien. Die Deutsche Bahn rechnet auch für Freitag noch mit Einschränkungen im Personenverkehr.

Ausfälle auch im Regionalverkehr

Auch im Regionalverkehr gibt es Ausfälle und Behinderungen. Auf den am Donnerstag gesperrten Strecken zwischen Hamburg, Flensburg und Kiel sei weiterhin kein Zugverkehr möglich, hieß es in einem Post der Deutschen Bahn auf der Plattform X. Die Strecke Hamburg-Kiel war zuvor erst wieder freigegeben worden. Dann stürzte zwischen den Stationen Kiel und Neumünster laut der DB ein Baum auf die Oberleitung. Die Regionalzüge zwischen Hamburg und der Insel Sylt hingegen fahren wieder. Witterungsbedingt könne es aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, teilte die Bahn mit. Reisende sollten ihre Verbindung vor der Fahrt überprüfen.

Die Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Tostedt (Landkreis Harburg) ist wegen eines Baums im Gleis in beide Richtungen gesperrt. Ein Busnotverkehr sei eingerichtet, teilte die Bahngesellschaft Metronom auf ihrer Internetseite mit. Aufgrund des Sturms fährt der Metronom zwischen Uelzen und Hamburg sowie Hamburg und Bremen mit einer geringeren Geschwindigkeit. Dadurch komme es zu Verspätungen auf allen Strecken von bis zu 80 Minuten.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse hatte die Brockenbahn den Betrieb bereits zwischen Schierke und dem Brocken eingestellt. Auch in den kommenden Tagen könne es zu Einschränkungen kommen, teilten die Harzer Schmalspurbahnen mit.

Sturmschäden, Überflutungen und Verkehrsbehinderungen

Der Sturm tobt bereits seit gestern Vormittag über dem Norden. In Hamburg ist die Feuerwehr fast 80 mal zu wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, wie NDR 90,3 berichtete. Im Stadtteil Altona musste sie einen Mann aus seinem Auto befreien, der vom Hochwasser eingeschlossen war. Als der Wagen aufschwamm, konnte er nicht mehr die Tür öffnen. Dutzende Schaulustige versammelten sich am späten Donnerstagabend an den Treppen zum St. Pauli Fischmarkt, der war von der Sturmflut komplett überspült worden. Die Wassermassen liefen dort in nahegelegene Hauseingänge, Geschäfte und Restaurants. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Sturm niemand verletzt.

In Schleswig-Holstein zählten die Leitstellen rund 320 Sturmeinsätze. Drei Menschen wurden bei sturmbedingten Unfällen verletzt. In Uphusum (Kreis Nordfriesland) und Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) stießen Autos mit Bäumen zusammen, die auf die Straße gefallen waren. Laut Leitstellen wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt. Auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde ein Lkw durch den Sturm umgekippt, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) ist am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei komplett gesperrt worden, zuvor waren drei Fahrzeuge bei der Fahrt über die Brücke umgekippt.

Bis zum Morgen zählte die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern bereits mehr als 200 Einsätze wegen des Sturms. Verletzte wurden bisher noch nicht gemeldet. Einige Landstraßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Mehrere Fähren fallen aus

Wegen des stürmischen Wetters müssen sich Reisende auch auf einen eingeschränkten Fährverkehr einstellen. Die Reederei Scandlines stelle ihre Fahrten zwischen Rostock und Gedser in Dänemark vorübergehend ein. Der Fährbetrieb sollte voraussichtlich heute Nachmittag wieder aufgenommen werden. Auch die Reederei Weiße Flotte sagte Fährfahrten ab. Sie sollen heute gar nicht verkehren. Auch die Wittower Fähre im Norden von Rügen stellte den Betrieb ein. In Rostock stellte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) den Betrieb der Warnowfähre bis einschließlich heute ein.

In Schleswig-Holstein hat die Wyker Dampfschiff-Reederei den Fährverkehr teilweise eingestellt. Dies betrifft sowohl die Föhr-Amrum-Linie als auch die Hallig-Linie. Teilweise gelten Sonderfahrpläne. Auch zwischen dem Festland und der Insel Helgoland wurden bis heute alle Fahrten gestrichen. Die Fähre von Pellworm nach Nordstrand fährt dagegen nach einem Sonderfahrplan. Auch Reisende nach Sylt müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Laut Reederei FRS Syltfähre fallen zwischen Havneby auf Rømø und List auf Sylt diverse Verbindungen aus. Der Syltshuttle der Deutschen Bahn befördert keine windanfälligen Fahrzeuge wie Lkw mit leeren Anhängern, Gefahrguttransporte oder Motorräder. Der Autozug des Betreibers RDC gibt an, dass sehr leichte, größere Fahrzeuge möglicherweise nicht befördert werden können.

Heute soll auch der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge komplett eingestellt werden, wie die Deutsche Bahn ankündigte, die den Fährverkehr mit einer Tochterfirma betreibt.

Emden - Borkum (AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember mit Verzögerung, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan

(AG Ems, Fähre, Katamaran): Überfahrten mit der Fähre am 22. Dezember mit Verzögerung, Fahrten mit dem Katamaran fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.ag-ems.de/fahrplan Norddeich - Juist (Inselfähre): Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist

(Inselfähre): Einschränkungen im Fährverkehr am 22. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/juist Norddeich - Norderney (Inselfähre Frisia): Einschränkungen im Fährverkehr sind am 22. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney

(Inselfähre Frisia): Einschränkungen im Fährverkehr sind am 22. Dezember möglich. Aktuelle Informationen unter: www.inselfaehre.de/norderney Neßmersiel - Baltrum (Baltrumlinie): Einschränkungen am 22. Dezember erwartet. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/

(Baltrumlinie): Einschränkungen am 22. Dezember erwartet. Aktuelle Informationen unter: www.baltrum-linie.de/aktuelles-blog/ Bensersiel - Langeoog (Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/

(Schifffahrt Langeoog): Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Aktuelle Informationen unter: www.langeoog.de/schiffahrt-langeoog/ Neuharlingersiel - Spiekeroog (Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre

(Fähre Spiekeroog, Watt'n Express) Mehrere Überfahrten fallen am 22. Dezember aus. Einschränkungen am Wochenende möglich. Aktuelle Informationen unter: www.spiekeroog.de/buchen/faehre Harlesiel - Wangerooge (SIW Wangerooge und Watt Sprinter) Keine Überfahrten am 22. Dezember. Aktuelle Informationen unter: www.siw-wangerooge.de/siw-de

Weihnachtsmärkte aus Sicherheitsgründen geschlossen

Die Weihnachtsmärkte in Bremerhaven und Bremen blieben am Donnerstag aus Sicherheitsgründen geschlossen. In Hamburg und Schleswig-Holstein wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden zunächst wie geplant geöffnet lassen. "Wie es in den nächsten Tagen weiter geht, werden wir sehen", sagte ein Sprecher des Roncalli-Weihnachtsmarktes auf dem Rathausmarkt. In Mecklenburg-Vorpommern schlossen einige Weihnachtsmärkte früher als geplant - wie etwa in Neubrandenburg.

Ziemlich sicher keine weiße Weihnacht

Auch am Wochenende soll es regnerisch und mild bleiben, sagte Wetterexperte Böttcher dem NDR. Zu Heiligabend am Sonntag liege die Höchsttemperatur voraussichtlich zwischen 4 und 10 Grad Celsius: "Also weit entfernt vom Gefrierpunkt. Schnee und Eis werden kein großes Risiko sein." Und damit gibt es auch in diesem Jahr keine weißen Weihnachten.

