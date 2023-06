Thierse über DDR-Volksaufstand: "Es war unsere erste Niederlage"

Sendung: Interview | 17.06.2023 | 10:48 Uhr | von Liane Koßmann

7 Min | Verfügbar bis 15.09.2025

Der ehemalige Bundestagspräsident gilt noch immer als Stimme des Ostens. Im Interview erinnert er sich an das lange Warten auf bessere Zeiten in der DDR, das am 17. Juni 1953 seinen Anfang nahm.