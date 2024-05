Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 16.05.2024 | 07:32 Uhr | von Lucie Kluth / Korinna Hennig / Nele Rößler / Yasmin Appelhans

96 Min | Verfügbar bis 15.05.2029

100 Podcast-Folgen Synapsen: Mit Empathie und Transparenz gegen Verkürzung und Verzerrung - was muss guter Wissenschaftsjournalismus leisten?



Ohne Scheu vor schwierigen Fragen, aber mit viel Tiefgang beschäftigt sich der NDR Info Wissenschaftspodcast Synapsen jetzt schon seit 100 Folgen mit aktuellen Fragen der Forschung - und mit Forschung zu aktuellen Fragen.



Zum Jubiläum laden die Macherinnen zum Blick hinter die Kulissen ein. Redakteurin und Podcast-"Schöpferin" Korinna Hennig, die Wissenschaftsjournalistinnen Nele Rößler und Yasmin Appelhans sprechen mit Host Lucie Kluth - über die Herausforderungen ihrer Arbeit, ihre Lieblingsfolgen und über die große Freude daran, ausführlich und in aller Tiefe wissenschaftliche Erkenntnisse zu großen Fragen der Gesellschaft zu recherchieren und präsentieren.



Dabei kommen auch die Hörerinnen und Hörer per E-Mail zu Wort. Die meisten sind sehr angetan von der Themenvielfalt: Tatsächlich geht es von A wie ADHS bis Z wie Zucker, und von den Tiefen der Tiefsee bis zum Jupiter.



Prominente Forschende über Synapsen



Außerdem äußern sich auch viele prominente Forscherinnen und Forscher dazu, wie wichtig das transparente Arbeiten in der Wissensvermittlung durch die Medien gerade in gesellschaftlichen Diskussionen ist, um Vertrauen in wissenschaftliche Arbeit und auch wissenschaftlich basierte Entscheidungen zu stärken. Es sind dabei:



- Sven Plöger, Meteorologe

- Maja Göpel, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin

- Pia Lamberty, Sozialpsychologin und Verschwörungstheorie-Expertin

- Dirk Brockmann, Physiker und Modellierer an der Humboldt-Universität

- Rainer Bromme, Psychologe und Bildungsforscher

- Nina Janich, Linguistin, war bis 2021 in der Jury zur Wahl des Unworts des Jahres



Und: Es gibt ein Quiz mit Synapsen-Wissen von A wie ADHS bis Z wie Zucker. Hier geht es zu den Fragen:

ndr.de/nachrichten/info/quiz17436.html



Mehr Hintergrund zu dieser Folge:

ndr.de/nachrichten/info/podcastsynapsen378.html



Mehr Wissenschaft bei NDR Info:

ndr.de/wissen