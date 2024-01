Sturmflut an der Ostsee, bald kommt die Kälte Stand: 04.01.2024 14:19 Uhr An der Ostseeküste führte eine Sturmflut heute zu Pegelständen bis zu 1,50 Metern über dem mittleren Wasserstand. Morgen sind auch in den Hochwassergebieten weiterhin Schauer möglich, mancherorts auch Schnee. Ab dem Wochenende wird es überall im Norden kalt.

An der Ostseeküste sind heute die Pegelstände aufgrund einer Sturmflut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) lag der Pegelstand in Travemünde am Mittag bei 1,50 Meter über Normalnull (NN), in Lübeck bei 1,45 Meter über NN und in Kiel bei 1,10 über NN.

Binnen weniger Minuten stieg das Wasser in Lübeck über die Kaimauern und überspülte Straßen, Gehwege, Promenaden und Grünanlagen. Auch mehrere Häuser der Altstadt wurden von dem Hochwasser umspült. In Warnemünde lag der Pegelstand bei 1,20 Meter über NN, in Wismar bei 1,50 Meter darüber. Die Stadt forderte Menschen auf, ihre Autos aus hochwassergefährdeten Bereichen zu entfernen. Zum Abend sollen die Pegel sinken.

Ab dem Wochenende soll es kälter werden

Morgen erwarten die Meteorologen allerdings ein neues Tief, das aus Südwest-Niedersachsen nach Nordosten zieht und verbreitet Schauer auch in die niedersächsischen Hochwassergebiete bringt. Ab dem Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann trockeneres und kälteres Wetter. "Dann könnten schon die Tagestemperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen und die Werte nachts bis auf minus sechs Grad sinken", sagte Mareike Pohling vom DWD. In Teilen Schleswig-Holsteins sollen bis zu sieben Zentimeter Schnee fallen. Der Schwerpunkt liege südlich des Nord-Ostsee-Kanals.

AUDIO: Wie wird das Wetter und was bedeutet es für das Hochwasser? (5 Min) Wie wird das Wetter und was bedeutet es für das Hochwasser? (5 Min)

ARD-Wetterexperte: Erst Ende kommender Woche Beruhigung in Hochwassergebieten

In den Hochwassergebieten brauche man noch viel Geduld, sagte Stefan Laps aus dem ARD-Wetter-Kompetenzzentrum im Gespräch mit NDR Info. "Auch wenn die Niederschläge insgesamt seltener werden und sich vor allem spätestens ab dem Wochenende kältere Luft bei uns bemerkbar machen wird, werden wir es weiterhin mit steigenden oder stagnierenden Flusspegeln zu tun haben."

Das Problem seien die Zuflüsse: Beispielsweise in der Fulda und Werra würden sich gerade schon wieder neue Hochwasserwellen aufbauen. "Und die werden erst Mitte nächster Woche Niedersachsen erreichen", prognostizierte Laps. "Erst dann ist in Niedersachsen der Höhepunkt. Erst Ende kommender Woche wird in Sachen Pegel und Hochwasser so langsam Beruhigung einkehren." Insgesamt sind laut Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) weiterhin zahlreiche Pegelstände über der höchsten Meldestufe - neben Hase und Hunte auch Aller, Leine und Weser.

Weitere Informationen Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Viele Pegelstände steigen Das gilt etwa für Aller, Leine, Hase und Hunte. Das Wetter bessert sich zwar - die Pegel reagieren aber verzögert. Mehr im Liveticker. mehr

Hochwasser auch an der Elbe

Der Pegelstand der Elbe ist sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Mecklenburg-Vorpommern weiter angestiegen. In Lauenburg liegt er nun bei acht Metern. Größere Probleme oder Schäden erwartet die Stadt dadurch aber nicht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern blicken die Behörden entspannt auf den Pegelstand der Elbe etwa in Dömitz oder Boizenburg. Deutlich mehr als 5,54 Meter sollen es hier nicht mehr werden.

In Hamburg sind einige Zuflüsse der Alster besonders voll, warnte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Umweltbehörde am Mittwoch. Es gehe vor allem um die Kollau und die Tarpenbek in und um Niendorf sowie die Bille im Norden Bergedorfs, die Wandse in Tonndorf und die Ammersbek.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 04.01.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter