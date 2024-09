"Starke Aufholjagd": SPD-Applaus für Woidke aus dem Norden Stand: 23.09.2024 06:36 Uhr Bei der Wahl in Brandenburg hat die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke laut vorläufigem Ergebnis vor der AfD gewonnen. Auf Platz drei liegt das BSW, gefolgt von der CDU. Alle anderen Parteien verpassten den Einzug in den Landtag. Vor allem die SPD im Norden zeigte sich erfreut.

Die SPD-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, wertet den Erfolg ihrer Partei in Brandenburg vor allem als Bestätigung ihres Genossen und Amtskollegen Dietmar Woidke. Er und seine SPD hätten eine "starke Aufholjagd hingelegt".

Schwesig leitet aus dem Ergebnis vor allem eines ab: "Nach Sachsen hat sich auch in Brandenburg gezeigt, dass sich die Menschen in schwierigen Zeiten hinter ihrem Ministerpräsidenten sammeln." Die SPD hab ihren Wahlkampf ganz auf den Spitzenkandidaten und auf die Zukunft des Landes Brandenburg ausgerichtet, so Schwesig weiter.

Das habe sich ausgezahlt. Woidke hatte angesichts der schlechten Umfragewerte der Bundes-SPD auf Unterstützung von Kanzler Olaf Scholz oder Parteichefin Saskia Esken verzichtet. Zu den Folgen für die Bundes-SPD und die Kanzler-Kandidatenfrage in ihrer Partei sagte Schwesig nichts.

Ministerpräsident Weil: Durchmarsch der AfD gestoppt

Der niedersächsische Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil sieht nach der Landtagswahl in Brandenburg den Durchmarsch der AfD eindrucksvoll gestoppt. "Brandenburg wird auch in Zukunft eine durch und durch demokratische Landesregierung haben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Dietmar Woidke", betonte Weil. Die Konsequenz, mit der Woidke und die ganze Brandenburger SPD diesen Wahlkampf geführt hätten, "war beispielhaft und hat auch Menschen überzeugt, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben die SPD gewählt haben."

Günther: Kanzler-Distanz für SPD in Brandenburg erfolgreich

Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther ist der Sieg der SPD bei der Landtagswahl in Brandenburg vor allem ein Ergebnis der maximalen Distanzierung von Kanzler Scholz und der Bundes-SPD. Dieser Kurs von Ministerpräsident Woidke sei erfolgreich gewesen, sagte Günther laut Mitteilung. "So konnte ihn die Ampel in Berlin nicht wie Grüne und FDP runterziehen." Woidke habe ein echtes Landesergebnis erzielt. Günther gratulierte ihm zu diesem voraussichtlichen Wahlsieg.

Dass die CDU in Brandenburg schlechter abschnitt als 2019, habe auch an diesem Kurs gelegen. "In dieser Konstellation konnten die Bäume für die CDU nicht in den Himmel wachsen, weil viele bürgerliche Wählerinnen und Wähler dieses Mal SPD gewählt haben, um sicherzustellen, dass eine demokratische Partei vorne liegt."

Glückwunsch auch aus Hamburg an Dietmar Woidke

"Wenn man sich die aktuelle Prognose anguckt, dann muss man zu allererst sagen: Glückwunsch an Dietmar Woidke! Das ist unter den gegebenen Umständen auch ein baumstarkes Ergebnis für die SPD in Brandenburg," sagte die Landesvorsitzende der Hamburger SPD, Melanie Leonhard, zum Wahlsieg ihrer Partei in Brandenburg. Dennoch gebe es Anlass zur Sorge, dass die AfD trotz der Ereignisse der letzten Wochen ein so starkes Ergebnis erzielt habe, erklärte Leonhard weiter.

