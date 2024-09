Landtagswahl in Brandenburg: Reaktionen aus Hamburg Stand: 22.09.2024 20:02 Uhr Bei der Landtagswahl in Brandenburg wurde die SPD stärkste Kraft mit 30 Prozent. Die AfD kam auf 29 Prozent und ist somit zweitstärkste Kraft. Aus der Hamburger Politik gibt es erste Reaktionen.

"Wenn man sich die aktuelle Prognose anguckt, dann muss man zu allererst sagen, Glückwunsch an Dietmar Woidke. Das ist unter den gegebenen Umständen auch ein baumstarkes Ergebnis für die SPD in Brandenburg," sagte die Landesvorsitzende von der Hamburger SPD Melanie Leonhard, zum Wahlsieg ihrer Partei in Brandenburg. Es sehe zudem so aus, als wäre ein Regierungsbündnis ohne die AfD möglich. Dennoch gebe es Anlass zur Sorge, dass die AfD trotz der Ereignisse der letzten Wochen ein so starkes Ergebnis erzielt habe, erklärte Leonhard weiter. Die SPD kam auf 30,7 Prozent bei der Brandenburg-Wahl.

CDU: "War nicht anders zu erwarten"

Die Christdemokraten holten mit 12,1 Prozent ein aus ihrer Sicht schwaches Ergebnis: "In dem schwierigen Umfeld war das eigentlich nicht anders zu erwarten. Der Wahlkampf hatte sich zugespitzt auf Herrn Woidke von der SPD gegen die AfD," sagte die stellvertende Landesvorsitzende der CDU Anke Freiling zum Wahlergebnis in Brandenburg. Sie freute sich indirekt über den Sieg der SPD: "Viele Wählerinnen und Wähler haben sich glücklicherweise entschieden, eine demokratische Partei zu wählen."

Grüne: "Für Hamburg lassen sich keine Rückschlüsse ziehen"

Leon Alam, der Landesvorsitzende der Hamburger Grünen sprach davon, dass es noch ein langer Abend werden würde für seine Parteifreundinnen und Parteifreunde in Brandenburg. Die Grünen sind auf 4,2 Prozent gekommen und werden wahrscheinlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. "Insgesamt finde ich die Ergebnisse erschreckend. Das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, für die demokratischen Parteien vor Ort. Für Hamburg lassen sich daraus keine Rückschlüsse ziehen. Wir haben hier glücklicherweise eine andere Ausgangssituation," sagte Alam.

FDP: "Ergebnis ist enttäuschend, aber nicht überraschend"

Der Landesschatzmeister der Hamburger FDP Gert Wöllmann sagte, dass das Ergebnis enttäuschend, aber nicht überraschend sei. Es hätte gezeigt, dass das die Lage in Brandenburg ist und, dass seine Partei im Bund einen klaren Kurz zeigen muss. Außerdem müsse man die Koalitionspartner im Bund auch für einen neuen Kurs überzeugen. Für die FDP ist die Brandenburg-Wahl 2024 mit einem Desaster zu Ende gegangen. Sie holte nur knapp über einen Prozent.

AfD: Ein deutliches Signal

Mit 29,4 Prozent - laut der Prognose - landet die AfD nur knapp hinter der SPD in Brandenburg. Über das gute Ergebnis freue man sich riesig, so der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Krzysztof Walczak. "Aber es ist ein deutliches Signal, dass sich etwas politisch in unserem Land auch ändern muss. Denn viele Leute wollen kein "weiter so", sie wollen grundlegende Änderungen in der Politik," sagte Walczak dem NDR.

Linke: Mit allem gerechnet

Die Landesvorsitzende der Linken, Sabine Ritter, sagte, dass das Ergebnis ihrer Partei in Brandenburg nicht erstaunlich sei. Man hätte mit allem gerechnet, was am Wahlabend möglich sei. Dem NDR sagte sie außerdem: "Das gute an heute ist, dass offensichtlich die AfD zumindest nicht stärkste Kraft geworden ist. In dem Kampf zwischen SPD und Faschos ist die Linke auch ein bisschen mit unter die Räder geraten."

BSW: "Zeigt, dass es Bedarf gibt"

Die Bundestagsabgeordnete vom Bündnis Sahra Waagenknecht sagte zum Abschneiden ihrer Partei in Brandenburg: "Natürlich sind wir sehr erfreut. Herzlichen Glückwunsch an unsere Freunde und Spitzenkandidat Robert Krumbach in Brandenburg. Und danke an unsere Wählerinnen, für die vierte Wahl in vier Monaten und aus dem Stand zweitstellig. Das freut uns sehr und das zeigt auch, dass es Bedarf gibt für das Bündnis Sahra Waagenknecht."

